Presunta estafa piramidal en Santa Fe: allanaron al representante de una aplicación de inversión

Peak Capital Team quedó bajo la lupa en la ciudad de Casilda por presunta estafa (Crédito: Rosario3)

En las últimas horas, personal de la Policía de Investigaciones allanó un domicilio en Casilda, provincia de Santa Fe, donde reside Yamil Iván Santis, representante de la aplicación Peak Capital Team en la localidad. Presuntamente, habrían desarrollado un esquema Ponzi de estafa piramidal.

Según dio a conocer el medio Rosario3, el procedimiento se llevó a cabo en una vivienda situada en el barrio Alberdi. Allí, también secuestraron diversos dispositivos electrónicos que serán de interés para la causa.

En tanto, desde el Ministero Público de la Acusación sostuvieron que existen dos presentaciones legales que ponen la lupa sobre la aplicación Peak Capital Team.

Una de ellas fue realizada por el concejal Mauricio Maroevich el 19 de septiembre pasado, y otra por Mauricio Plancich, abogado y funcionario del Municipio de Casilda.

En este sentido, Plancich señaló, en diálogo con “Punto Medio” (Radio 2) que en su estudio recibió a un total de 15 personas que se encontraban “preocupadas” por su inversión. “Empecé a escuchar historias, como la de un hombre que ganó un juicio laboral e invirtió la plata allí, otro que sacó un crédito, otra que vendió un auto. Algunos dicen que da una rentabilidad de 80 mil pesos diarios e incluso una persona renunció a su trabajo”, remarcó el letrado. Y añadió: “Incluso otorgan bonos a los que traen más gente al sistema”.

Asimismo, se refirió al funcionamiento del sospechoso sistema y subrayó: “Es una burbuja que en un momento se pincha porque no cierra por ningún lado. Las entidades serias no pueden garantizar semejante rentabilidad y muchos menos una aplicación de estas, que no sabemos en qué se apoya”. “Está todo en el aire. No hay garantía de nada, nadie que se haga responsable”, aseveró.

Según informó Rosario3, alrededor de 900 usuarios solo en la localidad santafesina de Casilda se involucraron en la aplicación para invertir dinero.” Apuntan a una franja laburante de entre 25 y 35 años. Hay una empresa donde gran cantidad de empleados se fueron contagiando”, profundizó Plancich.

No obstante, hasta el momento, no se recibieron denuncias de damnificados en la fiscalía. En este sentido, el abogado argumentó que las personas aún no lo hicieron porque “todavía tienen cierta esperanza de cobrar”.

Yamil Iván Santis se encargaba de conseguir los potenciales inversores, a través de las reuniones con vecinos que llevaba adelante, detalló el portal de noticias. Así, daba a conocer el funcionamiento de la aplicación.

En su cuenta de Instagram, se define como un “emprendedor digital”. “Ayudo a cumplir sueños. Educate y tu mente cambiará. Disfrutando la vida”, señala su descripción en el perfil de la red social. Además, incluye un link que se titula: “Quiero saber cómo ganar dinero a través de mi celular”.

En simultáneo, en las redes de Peak Capital Team de Casilda, prometen “5 operaciones por semana con una ganancia de 5.3% a 5.5%” en la descripción de la cuenta. En el mismo sentido, las diversas publicaciones aseguran una ganancia y, de acuerdo al contenido publicado, uno de los “requisitos” para unirse es un “capital de inversión de 30 dólares”.

Días atrás, circuló un audio, cuyo contenido fue publicado por el medio citado, en el que el representante de la firma en la localidad advertía que por 10 días, la gente no podría retirar su dinero.

“Acá evidentemente no se estafó a nadie ni nada por el estilo porque todo viene perfectamente bien, entiendo que esta noticia haya afectado, si bien es por algo mucho mejor, así que bueno en base a eso más que nada brindarles tranquilidad. Entiendo los retiros y demás, el hecho de que no se pueda retirar dinero afecta, pero bueno, vamos a poder operar con total tranquilidad, normal, común y corriente. Nuestro fondo va a seguir creciendo al estar cotizado en bolsa. Vamos a tener más ganancias. Me gusta trabajar con transparencia y claridad”, habría expresado Santis.

En Casilda, la mira quedó puesta sobre Peak Capital Team mientras avanzan las investigaciones en torno a la plataforma denominada Rainbowex en la localidad bonaerense San Pedro.