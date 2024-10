Habló por primera vez el chico que cayó de un sexto piso en Bariloche: “Mi mente se bloqueó y no me acuerdo más nada”

Thiago habló desde su casa en plena recuperación (Captura de TV)

Thiago, el joven estudiante oriundo de Rosario de 17 años, que sufrió una caída desde el sexto piso de un hotel en Bariloche el pasado 28 de agosto, fue dado de alta el pasado 19 de septiembre del Sanatorio Parque en Rosario tras estar casi 21 días internado. En ese sentido, por primera vez desde que ocurrió el incidente, el menor contó lo que recuerda de cómo fue la caída y qué ocurrió ese día.

El joven relató en diálogo con elTres reproducido por el portal Rosario3 en su primera entrevista en vivo, que el día del accidente había llovido y no recuerda con claridad lo que intentaba hacer. “Me asomé por la ventana para alcanzarle algo a un compañero de la habitación de al lado”, comentó. Aclaró que no había consumido alcohol ni drogas, y describió el incidente como una macana por no pensar. “Al momento de la caída, mi mente se bloqueó y no me acuerdo más nada”, añadió.

Actualmente, Thiago continúa su recuperación en casa, utilizando brackets dentales, yeso y una silla de ruedas. A pesar de las limitaciones, se mantiene activo y sale a los parques para distraerse. Además, participó en un festival en la escuela Gurruchaga el fin de semana pasado, donde fue ovacionado por sus amigos y compañeros de banda musical. Thiago expresó su entusiasmo por volver pronto a los escenarios para tocar.

El joven agradeció al equipo médico que lo asistió desde el primer momento, calificando su recuperación como un “renacimiento”. Acompañado por familiares y amigos, incluso se animó a tocar algo con la guitarra durante la entrevista.

El hotel Interlaken ubicado en la esquina de Vicealmirante O´Connor y la calle Palacios, a cinco cuadras del Centro Cívico

Cabe recordar que el joven rosarino de 17 años, que se encontraba de viaje de egresados, resultó gravemente herido al caer al vacío desde el sexto piso del hotel en el que se alojaba junto a sus compañeros.

En aquellos días, medios locales indicaron que el incidente ocurrió en el hotel Interlaken ubicado en la esquina de Vicealmirante O´Connor y la calle Palacios, a cinco cuadras del Centro Cívico, donde se alojaba un contingente de 17 estudiantes egresados de Rosario.

Desde el Ministerio Público Fiscal comunicaron oficialmente que la hipótesis principal que se investiga al momento es que se trataría de un accidente “en función de los elementos colectados de manera inmediata, aunque no se descarta ninguna línea de investigación”.

“Los estudiantes habían regresado de bailar de la discoteca Grisú. Este joven se encontraba junto a otros tres compañeros en el interior de una habitación cuando empezaron a jugar, arrojando hamburguesas por la ventana”, explicó el fiscal Jefe Martín Lozada. En un momento, el joven se asomó, perdió el equilibrio y cayó sobre un patio interno.

“Afortunadamente fue atendido de inmediato. Estaba consciente. Nunca perdió el conocimiento”, aclaró el funcionario judicial.

El menor fue rápidamente trasladado de urgencia al Hospital Privado Regional, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Desde el sanatorio indicaron que recién al mediodía, se conocerá el parte con el estado de salud del alumno.

Tanto Lozada como el fiscal Inti Isla fueron al hotel y le tomaron declaración a los tres compañeros que se encontraban en la habitación con el joven que cayó al vacío. Todos coincidieron en el relato: “Estaban jugando. En marco de ese juego, este joven se asomó a la ventana, quedó parado sobre un descanso y perdió el equilibrio”, recalcó el fiscal.

En el lugar trabajaron el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, personal policial de la Comisaría Segunda de la Policía de Río Negro, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, quienes realizaron peritajes.

“Llevan adelante diligencias y relevando el territorio, el espacio en donde ocurrió este evento. Todo ello permitirá obtener información de relevancia para determinar las circunstancias en que sucedió el mismo”, explicó el MPF rionegrino.

Es de destacar que el joven ya había compartido días atrás un mensaje en Instagram para agradecer a quienes pidieron por su recuperación y ofrecer detalles sobre su estado de salud.