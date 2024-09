Qué dijo el egresado que cayó de un sexto piso de un hotel en Bariloche

El joven continúa internado en el Sanatorio Parque, de Rosario, y evalúan si podrá ser sometido a una serie de cirugías (Grupo Oroño)

Thiago Chaparro, el joven que cayó de un sexto piso de un hotel de Bariloche durante su viaje de egresados, compartió un mensaje en Instagram para agradecer a quienes pidieron por su recuperación y ofrecer detalles sobre su estado de salud.

“Quería comentar que ya estoy bien después de la caída del sexto piso. Ya me pasaron a sala hace unos días y tengo que esperar hasta el miércoles entrante para las cirugías definitivas antes de volver a mi casa”, comenzó el mensaje publicado en historias de la cuenta “Killer In Action”, la banda rosarina de rock que integra.

El adolescente de 17 años, que todavía permanece en el Sanatorio Parque de Rosario, Santa Fe, agradeció a “toda la gente que rezó, rogó, mandó sus fuerzas y su aguante” para su recuperación.

El mensaje en redes de Thiago Chaparro (Instagram)

“Me pone más que feliz poder decir que estoy vivo, y que no fue para peor. Fue una boludez adolescente lo que hice y lo hice sin pensarlo”, añadió, y aseguró que no recuerda los momentos previos al accidente: “Lo importante es que milagrosamente estoy bien y no pasó a peores”.

Apodado “Pucho” y alumno de la escuela técnica Nº 2066 de Rosario, el joven había llegado lúcido y con asistencia respiratoria mediante una traqueotomía al sanatorio santafesino. Tenía múltiples fracturas faciales, contusiones pulmonares y lesiones en las rótulas.

La institución médica emitió un comunicado a principios de septiembre, en el que indicó que Chaparro se encontraba “estable” y no presentaba “complicaciones adicionales” desde su último informe. En ese entonces se buscaba determinar si estaba listo para ser sometido a una serie de cirugías maxilofaciales y traumatológicas.

El joven fue trasladado al sanatorio vía aérea (Grupo Oroño)

Cómo ocurrió la caída de un sexto piso

El incidente se remonta a la madrugada del pasado 28 de agosto, en el Hotel Interlaken, ubicado a cinco cuadras del centro cívico de la ciudad turística. Allí se hospedaban otros 17 egresados rosarinos.

Según la hipótesis del fiscal Jefe Martín, la caída se habría tratado de un accidente “en función de los elementos colectados de manera inmediata, aunque no se descarta ninguna línea de investigación”.

“Los estudiantes habían regresado de bailar de la discoteca Grisú. Este joven se encontraba junto a otros tres compañeros en el interior de una habitación cuando empezaron a jugar, arrojando hamburguesas por la ventana”, indicó el investigador.

Una de las habitaciones que ofrece el hotel Interlaken de San Carlos de Bariloche

En esa línea, Chaparro se habría acercado a la ventana, perdido el equilibrio y caído en un patio interno. “Afortunadamente, fue atendido de inmediato. Estaba consciente. Nunca perdió el conocimiento”, aclaró Martín.

En una primera instancia fue trasladado hacia el Hospital Privado Regional, en donde permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva hasta su traslado a Rosario.

En el lugar del accidente trabajaron el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, personal policial de la Comisaría Segunda de la Policía de Río Negro, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, quienes realizaron peritajes.

Vale recordar que el pasado 8 de julio un joven de 17 años falleció tras caer de un piso sexto de un hotel en Bariloche, también durante un viaje de fin de curso. El accidente fatal se registró en el hotel Eco Ski, ubicado en calle Quaglia al 200.

Leonardo Rainha de Castro, el estudiante que murió tras caer de un sexto piso en Bariloche.

Producto del impacto, el joven quedó inconsciente y recibió atención del personal de una empresa privada de salud. Luego fue trasladado con vida al sanatorio San Carlos, pero falleció horas más tarde.

Según se pudo reconstruir, el egresado -identificado como Leonardo Rainha de Castro y de nacionalidad paraguaya- cayó desde el sexto piso hasta un alero ubicado en la segunda planta. El informe preliminar indica que falleció a causa de la caída, ya que el cuerpo no presentaba lesiones previas.