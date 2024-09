Gendarmería le incautó 96.000 dólares a un hombre porque no pudo justificar el origen del dinero

Parte de los dólares que le incautaron al sospechoso en Chubut

La Gendarmería Nacional incautó este lunes 96.200 dólares a un sospechoso que viajaba en un micro de larga distancia. Lo demoraron en un control ubicado sobre la Ruta Nacional 3, en la provincia de Chubut. Cuando los uniformados le preguntaron por qué tenía esa suma el hombre no supo explicarlo, por lo que le incautaron el dinero y se inició una investigación para esclarecer su procedencia, según información oficial del caso.

Las actuaciones comenzaron con una requisa protocolar sobre el ómnibus en el que viajaba el sospechoso. En el kilómetro 1.448 de la Ruta 3, personal de la Sección Vial Trelew de Gendarmería Nacional, dependiente del Escuadrón Núcleo Chubut, subió al vehículo y notó la actitud esquiva del involucrado. Fue entonces que decidieron revisar su equipaje.

Cuando los gendarmes revisaron la mochila, de color celeste, que llevaba consigo el pasajero notaron una abultada suma de dinero. Se procedió a contar el efectivo: se trataba de 962 billetes de 100 dólares. Algunos era cara mediana y otros cara grande.

El viajero no tenía documentación que acredite transacciones por esa suma ni permisos para el transporte, y tampoco dio explicaciones que lograran convencer a la Gendarmería.

Gendarmería Nacional incautó 96.200 dólares en Chubut

Los efectivos de la fuerza federal le dieron intervención a funcionarios especializados en delitos económicos de la Unidad de Procedimientos Judiciales y Delitos Complejos Rawson.

También se hicieron cargo de la causa el Juzgado Federal N°2 Rawson, que tiene como titular al magistrado Gustavo Lleral, y la Fiscalía Federal de Rawson, que conduce Fernando Gélvez.

Ante la ausencia de un delito flagrante el pasajero involucrado no fue detenido. Sin embargo el juez ordenó mantener los dólares incautados hasta que avance la investigación y se esclarezca si pertenecen a alguna maniobra ilícita. En casos como este la hipótesis principal es la de lavado de dinero.

¿Con cuánto en efectivo se puede circular legalmente?

El Código Penal Argentino no tiene tipificado un tope para trasladar dinero dentro del país, como sí ocurre en otras partes del mundo. Es por esto que en marzo se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para incluir un artículo en la Ley N°11.179, que fije la suma máxima en 50 salarios mínimos, vitales y móviles. El equivalente en dólares es de 13.800 si se toma la cotización actual del Banco Nación.

La iniciativa a impulsa el legislador Oscar Agost Carreño, integrante del bloque Encuentro Federal. “El traslado o la tenencia de dinero en efectivo que no supere la suma de cincuenta (50) Salarios mínimos, vitales y móviles no podrá ser motivo de sospecha o indicio de un delito ni se le exigirá acredite el origen lícito de los fondos en sede penal, siempre que no existan otros elementos independientes y objetivos que permitan presumir la comisión de un hecho penado por este Código”, dice el primer párrafo del proyecto

“En caso de superar dicho monto, la autoridad competente podrá requerir elementos que prueben el origen lícito de los fondos siempre y cuando existan elementos objetivos e independientes que lleven a presumir su ilicitud. En ese supuesto, de no encontrarse acreditado el origen de los fondos, podrá procederse al secuestro solamente si se cumpliere la condición descrita en la última parte del párrafo anterior”, completa la normativa. Hasta ahora el proyecto presentado por el bloque de Miguel Ángel Pichetto no avanzó en comisión, por lo que está lejos de tratarse en el recinto.

Si bien existe un gris en el Código Penal sobre esta cuestión, las autoridades toman como referencia el límite que tiene fijado AFIP sobre la cantidad de efectivo con la que se puede salir del país. Ese monto se fijó en 10.000 dólares a partir de la resolución general 2705/2009.