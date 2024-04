Habla la madre del adolescente de San Martín sospechado de fabricar explosivos para ISIS

Video: el operativo en la casa del adolescente en Villa de Mayo

Laura se quedó con un buen recuerdo de los policías del Departamento Unidad Investigación Antiterrorista de la Policía Federal que dieron vuelta su casa esta semana. “Fueron muy educados”, dice a Infobae. Una tropa de asalto y peritos expertos en explosivos ingresaron a su domicilio en Villa de Mayo, jurisdicción de San Martín, en un operativo bajo las órdenes de la jueza federal Alicia Vence. Una alerta roja entregada a las autoridades argentinas por el agregado local del FBI había indicado que desde la dirección IP de la conexión de Internet de Laura se había realizado un contacto con “un sitio web o foro de ISIS” para requerir instrucciones para fabricar explosivos.

El hijo de Laura estaba ahí. Tiene 16 años, es estudiante secundario, le gusta leer, le interesa la química, vive con un déficit de atención; en su escuela lo derivaron a un programa de neurodesarrollo. Veía a los policías preocupado, más por sus vecinos que por él: otras tres familias, incluido su padre y su abuela paterna, vivían en el terreno. Les incautaron pinzas, termómetros digitales, balanzas, un equipo de química, cosas que el Gobierno consideró compatibles con la fabricación de bombas.

Horas después, voceros de la Policía Federal Argentina y el Ministerio de Seguridad difundieron un comunicado en donde anunciaban que la PFA había detenido al hijo de Laura, que “fabricaba explosivos” con la “finalidad de utilizarlos luego en actos terroristas”.

La ministra Patricia Bullrich luego posteó en su cuenta de la red social X: “Es menor, pero imputable. Consumía contenido yihadista terrorista del ISIS en redes y bajaba instrucciones para armar explosivos y usarlos en actos terroristas”.

Pero, en realidad, el hijo de Laura nunca fue detenido, según confirmaron fuentes del caso. Tampoco hay pruebas hasta el momento de que fabricara bombas, o que tuviera un contacto con ISIS. “Me indigna lo que dijo la ministra”, dijo Laura, cuya identidad será omitida de esta nota para preservar a su hijo menor de edad. “Es muy inocentón. No sale de la casa. Hasta tengo que llevarlo al colegio yo. Si mi hijo fuera terrorista o chorro, yo sería la primera en entregarlo”, dice.

-¿Qué piensa tu hijo de toda esta situación?

-Está nervioso, cree que va a ir preso. Hoy, hablando con él, le pregunté si alguna vez pensó en fabricar una bomba para matar al presidente. Me dijo que no. Que él cree en Milei, lo apoya. Cree en sus ideas. Piensa que el presidente también tiene errores. Es un ser humano y no es perfecto.

Las herramientas y el equipo de química que le incautaron

Laura, de 35 años, se dedica a la repostería. Crio sola a su hijo, a pesar de que el propio padre del chico hoy vive en el mismo terreno. “Hubo disputas por el tema de la manutención y poco apoyo en la crianza. Después de lo que pasó el martes, el padre estuvo mas presente y habló con mi hijo al respecto”, dice.

-¿Tu hijo tiene un vínculo con ISIS? ¿Le interesa el terrorismo islamista?

-Me dijo que solo miraba noticias con frecuencia pero que no eran paginas oficiales del ISIS, solo eran paginas que se dedicaban a difundir propaganda sobre eso. En ningun momento hizo un pedido para fabricar una bomba.

-¿Y las herramientas? ¿El equipo de química?

-El equipo se lo compramos porque le interesa la química. Las herramientas son mías porque estudié electricidad y además él va a un colegio técnico y tenia electricidad y electrónica como materias. También secuestraron tres pistolas de silicona que las usaba yo para manualidades y mi balanza de cocina, que la uso porque hago pastelería. Había también un reloj sin marca color naranja que es un reloj que debe tener mas de 10 años, que era de mi hijo, también un reloj sin malla ni pila.

-¿Qué le dirías a Patricia Bullrich?

-Hay tantas cosas feas en el mundo y en el país y vienen a gastar recursos en una boludez de un adolescente. Obvio que no desprestigio el trabajo de la policía ni nada, lo tienen que hacer por protocolo, para asegurarse de si es así o no. Solamente me pareció ridículo. pero lo digo yo que soy la madre y lo conozco. Quizás si fuese hijo ajeno no sé qué diría. Mi hijo no arma bombas. Es un pibe curioso que le gusta leer.

La PFA en la casa de Laura

El chico todavía no declaró en la causa federal. Se secuestraron su teléfono y computadora, que serán peritados en busca de vínculos con cualquier grupo terrorista.

Una fuente del caso afirma: “Ahora habrá que determinar si efectivamente fabricaba explosivos, si era un lobo solitario a la espera de órdenes, o si era un chico que estaba boludeando”.