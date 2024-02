Misterio por la aparición de un cráneo humano en Punta Lara

Los restos óseos fueron encontrados en una playa de Punta Lara

Un macabro y misterioso hallazgo ocurrió en el municipio de Ensenada. Un hombre encontró un cráneo humano en una playa pública de la localidad de Punta Lara.

Te puede interesar: Un médico cirujano uruguayo intentó cruzar el Río de La Plata a nado y murió a 1500 metros de llegar

Fue un vecino de la zona que se encontraba recorriendo la playa luego de la bajante del Río de La Plata, quien divisó el resto óseo perteneciente a una persona que no pudo ser identificada.

Según informaron fuentes policiales, el hombre en cuestión halló el cráneo en el área de playas públicas, a la altura del Camino Almirante Brown y 148, de la mencionada localidad costera del conurbano bonaerense.

Te puede interesar: Quién era Gonzalo Leal, el médico uruguayo que murió tras intentar cruzar a nado el Río de La Plata

“A simple vista”, el hombre notó que el objeto correspondía a un cráneo humano, informaron. De inmediato, el vecino denunció la situación ante el personal policial de la zona.

En este marco, miembros de la Comisaría 2da. de Punta Lara se acercó al lugar y constató que el cráneo se encontraba “recubierto por una lámina de barniz”, con una importante cantidad de crustáceos adheridos a su superficie.

Te puede interesar: Discutió con su novio, él la mordió y le arrancó un pedazo de oreja: “Estuve en pareja con un caníbal”

“Tiene adheridos una gran cantidad de mejillones, por lo que suponemos que hace mucho tiempo que está en ese lugar”, consideró una fuente de la Municipalidad de Ensenada, en diálogo con el portal 0221, expresando su desconcierto sobre las circunstancias por las que el cráneo pudo llegar hasta ese punto.

De esta forma, los efectivos procedieron a la preservación del lugar del hallazgo hasta la llegada de los peritos, quienes buscarán establecer la procedencia de los restos.

Personal de la Policía Científica y autoridades provinciales de Criminalística trabajaron en el punto hasta pasado el mediodía de este domingo

Una vez finalizadas las pericias, el resto óseo será trasladado a la morgue donde se le realizará un análisis de ADN para intentar avanzar en la identificación del mismo.

A su vez, las fuentes señalaron que fue fundamental para el hallazgo la importante bajada en el caudal en el Río de la Plata registrada en los últimos días.

En la investigación del hecho, caratulado como “hallazgo de restos óseos”, tomó intervención el fiscal Martín Almirón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 del Departamento Judicial de La Plata.

Hace casi un mes, una situación similar ocurrió en Mar del Plata. En plena temporada de verano y con la ciudad repleta de turistas que veranean a metros del mar, se encontró un cráneo humano enterrado en una de las playas ubicadas en la zona norte.

El descubrimiento fue realizado por un grupo de niños, quienes se convirtieron en los protagonistas de un momento de tensión cuando visualizaron los restos óseos mientras jugaban inocentemente en la arena.

Fue hallado por un niño en la zona de Constitución. La Fiscalía de la ciudad investiga el caso

Según consignaron medios locales, el hecho ocurrió en una bajada pública localizada en las inmediaciones de la avenida Constitución y Félix U. Camet. Allí se dirigió un grupo de agentes de la policía local que fue alertado por los familiares de los menores acerca de lo que había sucedido.

De acuerdo a las precisiones trascendidas, la parte encefálica del cadáver se encontraba a orillas del mar, donde había decenas de personas que disfrutaban de la tarde de verano mientras tomaban sol o se metían al agua.

Los gritos de sorpresa y horror por el descubrimiento llamaron la atención de muchos de los presentes, que no demoraron en acercarse al lugar donde los chicos cavaban pozos. El cráneo no se encontraba enterrado en profundidad, sino que estaba incrustado en la arena mojada y apenas tapado. Es decir: no hizo falta hacer una excavación demasiado sofisticada para llegar a él.

Ante la inusual situación, los testigos alentaron a llamar al 911 para dar aviso sobre lo sucedido mientras grababan con sus celulares el momento. Los videos rápidamente se difundieron a través de las redes sociales, donde los usuarios se hicieron eco y comenzaron a replicar las distintas grabaciones, mostrándose indignados y a la vez curiosos por el encuentro.

Fuentes policiales indicaron al medio local 0223 que al lugar se movilizó personal de la comisaría séptima y la Policía Científica, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes y dieron inicio a una investigación a fin de determinar la procedencia del cráneo y en que circunstancias pudo haber aparecido allí.