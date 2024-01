Crimen de Nicolás en Chascomús: cómo sigue la causa para los menores detenidos y el mensaje de los padres de la víctima

Nicolás junto a su padres

El crimen de Nicolás Piccardi, el adolescente de 16 años que fue asesinado de un cuchillazo en el pecho por tres ladrones en la ciudad de Chascomús, se resolvió rápidamente. A menos de 24 horas del violento asalto, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Departamento Judicial de Dolores lograron la detención de los sospechosos: se trata de un joven de 20 años y dos menores de 17 y 15, cuya situación ahora deberá ser resuelta por la Justicia.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, en el caso de lo menores de edad acusados hoy miércoles se va a concretar la audiencia de medida de seguridad, en la que decidirán qué medida se adopta con ellos. De acuerdo con lo que adelantaron, fiscalía N°2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Dolores va a pedir que ambos queden recluidos en un establecimiento cerrado por un plazo de 180 días, el máximo permitido por la Ley.

Sin embargo, el panorama judicial no es el mismo en ambos casos. El de 15 años podría seguir recluido en un instituto, aunque por su edad no es punible, lo que quiere decir que no recibiría pena. Su alojamiento en el establecimiento se puede ir renovando en base a los informes que se hagan sobre su comportamiento y procesos de reformación que tenga dentro del lugar.

La situación del joven de 17 años, en cambio, es más compleja. Por su edad sí es punible y puede recibir una pena de hasta 15 años. Hay otro dato que lo complica todavía más: tal como informó Infobae ayer, sería el autor material del crimen de Nicolás.

El futuro inmediato de ambos estará en manos del Juzgado de Garantías del Joven de la jurisdicción, cuya titular es la jueza Fernanda Hachmann y que ahora, por la feria judicial, es subrogado por el magistrado Christian Gasquet. Una vez que concluya la etapa de instrucción, Marcos Milano, juez del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, será quien aplique o no una pena al menor de 17 años.

El caso del mayor de edad -identificado como Marcos Muñiz- está en manos de Daniela Bertolotti, fiscal de la UFI N°9 de Chascomús, quien lo imputó del delito de homicidio criminis causa. Es decir, matar para ocultar otro delito. En este caso, el robo. De acuerdo con lo que trascendió, fue trasladado a un penal y se negó a declarar.

Uno de los detenidos

El hecho ocurrió en la madrugada del martes, alrededor de las 3. De acuerdo con lo que trascendió en medios locales, la víctima primero fue abordada cuando estaba junto a algunos amigos en el Parque de Los Libres del Sur, al costado de la laguna local. Los amenazaron con un fierro para robarles los celulares y la mochila a la víctima.

Nicolás salió del lugar a toda velocidad, pero los ladrones lo alcanzaron y lo apuñalaron en el corazón. Después, le sacaron la mochila y huyeron del lugar. La víctima murió en el lugar y su cuerpo fue encontrado por una vecino poco tiempo después, tendido entre dos autos. Según los primeros datos de la investigación, el adolescente y sus amigos habían salido anoche y bebían agua junto a la laguna cuando fueron asaltados sin que existieran problemas previos entre ambas partes.

Las detenciones de los presuntos asesinos

Según fuentes policiales consultadas por este medio, el primero en caer fue el sospechoso de 20 años. Se trata de un joven identificado como Marcos Muñiz. El segundo fue el adolescente de 15, quien fue arrestado en su casa de Chascomús, en medio de un operativo conjunto de la DDI local, la DDI de Dolores y la Policía Científica del mismo departamento judicial, junto a efectivos locales.

En la misma localidad, allanaron el domicilio del sospechoso de 17 años. Allí, secuestraron un par de zapatillas Crocs oscuras y tres gorras negras. Sin embargo, no fue encontrado.

En base a una rápida investigación, los detectives descubrieron que el ladrón se encontraría en la ciudad de La Plata. Luego de llevar tareas de seguimiento en la capital bonaerense, lo arrestaron en la esquina de la calle 152 y 13.

El segundo de los sospechosos

El mensaje de lo padres de Nicolás

Tras el funeral de su hijo, la mamá de Nicolás pidió respeto por su familia, que los asesinos paguen y que la Justicia no los libere. “En este momento tan desgarrador que está atravesando nuestra familia, solo queremos paz. Pido con todo el corazón que respeten nuestro dolor sin invadir. Estoy eternamente agradecida a la comunidad por todo el apoyo”, expresó Julia Lizarraga en su perfil de Facebook.

En ese sentido, agradeció a las autoridades por la rápida detención de los sospechosos y reiteró el pedido de que no salgan de prisión. “No quiero dejar de agradecer a directivos, profesores y toda la Escuela Industrial, cómo así también la secundaria municipal, a todos esos hermosos compañeritos y amigos de Nico, y a todo el pueblo de Chascomús que nos acompañó desinteresadamente en nuestro duelo”, dijo.

“Nuestra Policía ya hizo su trabajo. Espero ahora que la Justicia haga lo que corresponda para que estos sujetos no vuelvan a rondar por las calles nunca más cómo lo estaban haciendo”, concluyó.

Los tres sospechosos cayeron en menos de 24 horas

Gustavo Riccardi, el papá, agradeció las muestras de solidaridad de los vecinos y amigos pero aclaró que por el momento, la familia no se va a movilizar para reclamar justicia. Dijo que en caso de que se produzca alguna marcha, ellos no tendrán relación alguna.

“Gente de Chascomús. Muchos me han preguntado si vamos a marchar pidiendo justicia por Nico. Por el momento no. Cualquier marcha que se esté organizando no somos nosotros. En su momento la realizaremos pidiendo justicia por él y sé que vamos a contar con ustedes. Por ahora necesitamos paz. Desde ya estoy muy agradecido por todo el apoyo demostrado. Mil gracias”, dijo en su propio posteo.