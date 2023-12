Padre e hijo se salvaron de ser asesinados tras haber sido perseguidos en Rosario

La Policía intervino para que los sicarios no pudieran asesinar a las víctimas (Gobierno de Santa Fe)

Un padre y un hijo sufrieron un intento de asesinato luego de haber sido amenazados y perseguidos por una banda delictiva en Rosario. El intento de cometer un doble homicidio fue frustrado por el personal policial al que las víctimas fueron a solicitarle auxilio.

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes en la intersección entre Avenida Circunvalación 25 de Mayo y el Boulevard 27 de Febrero, ubicada en la zona oeste de la ciudad santafesina, cuando los denunciantes notaron que un auto y una moto comenzaron a perseguirlos.

Anteriormente, las víctimas habían formulado una denuncia por amenazas de muerte, cuyos ataques estaban estipulados para que se concretaran el 15 de diciembre. No obstante, la presencia de la Policía en la zona ahuyentó a los agresores previo a que pudieran cumplir con su cometido.

“Las víctimas dicen que ya habían sido amenazados y que hoy se iba a cumplir esa amenaza”, explicó el jefe del Comando Radioeléctrico, comisario Diego Santamaría, al describir que los ciudadanos habían llegado desesperados para advertirle que “los venían a matar”.

De esta manera, una patrulla estuvo al frente del operativo de persecución y posteriores arrestos de los incriminados. Según la información recopilada por el diario Rosario 3, los efectivos pudieron detener a los pasajeros del automóvil, entre los que se encontraban una mujer y un menor de edad.

La zona por la que los ciudadanos rosarinos fueron perseguidos (Captura de Google)

En medio de la requisa realizada a los detenidos y al vehículo, los agentes constataron que los acusados portaban armas cargadas y listas para ser disparadas, pese a que estos intentaron descartarlas durante la persecución.

En el caso de las dos personas que viajaban a bordo de la motocicleta, éstos pudieron efectuar el escape y, por el momento, no lograron ser aprehendidos. Asimismo, se desconoce si las autoridades pudieron identificar a los sospechosos.

En paralelo, el índice criminal en el territorio rosarino continúa en escala. El pasado miércoles una serie de delitos se cometieron en el período de una hora. El saldo tuvo a una víctima fatal y cuatro heridos, entre ellos, un hombre que se encontraba en estado delicado.

Los hechos ocurrieron en el barrio Ludueña, situado en el noroeste de la ciudad, cuando reportaron que dos sicarios abrieron fuego contra una grupo de jóvenes que se encontraban en un kiosco de la zona. Los heridos fueron un hombre de 28 años que fue internado con pronóstico reservado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez por un disparo que recibió a la altura del tórax.

El cuerpo del joven asesinado en barrio Ludueña fue encontrado pasadas las 19 horas

Como producto de la balacera también resultó lastimada una embarazada de 7 meses que sufrió una lesión superficial en el abdomen, por lo que tuvo que ser hospitalizada en el Eva Perón, ubicado en Granadero Baigorria. Además, un adolescente de 15 años recibió un disparo en el glúteo, mientras que otros dos de 17 fueron trasladados al Hospital Carrasco por haber recibido un impacto en el hombro y el otro en la pierna.

Minutos más tarde de que se produjera el tiroteo, un joven fue asesinado cerca de las vías del tren que se encuentran a la altura de García Manzo y Felipe Moré. Luego de que denunciaran el hallazgo del cuerpo, la Prefectura se encargó de preservar la escena del crimen hasta que arribó el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones, quienes procedieron a hacer el levantamiento del material balístico, pericias de fotografía y relevamiento de cámaras en la zona.

Por el momento, la víctima no pudo ser reconocida, debido a que no contaba con documentación y los vecinos de la zona aseguraron no conocerlo. No obstante, los investigadores señalaron que tendría alrededor de 25 años. La investigación está a cargo de la fiscal Marisol Fabbro de la Agencia de Criminalidad Organizada, quien ordenó una serie de medidas para poder establecer qué ocurrió y cuál fue el móvil que promovió el homicidio.