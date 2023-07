Encontraron a una mujer y a su hijo muertos en Córdoba: los investigadores creen que ella lo mató antes de suicidarse

La Policía Científica trabajó en la escena del crimen para encontrar elementos que ayuden a resolver el misterio (La Voz)

Una mujer de 68 años y su hijo de 45 años fueron encontrados sin vida en el interior de su vivienda ubicada en las afueras de la localidad de Villa Dolores, Córdoba. La investigación del caso apuntó a que podría haberse tratado de un filicidio, ya que las autoridades plantearon la hipótesis de que la madre habría asesinado al hijo previo a suicidarse. Por este motivo, no hay ningún detenido, pese a que no se descartó que hubiera lugar para otra hipótesis.

El doble crimen fue descubierto a las 12:40 horas aproximadamente por Enrique Peñaloza, el esposo y padre de los fallecidos, quien alertó sobre la situación luego de que regresara a su domicilio ubicado en el barrio Las Encrucijadas. De acuerdo con el testimonio que ofreció el jubilado como trabajador rural, esa mañana salió a las 8:30 en dirección al centro de la ciudad y dejó en la casa a las víctimas que fueron identificadas como Vicenta Castillo, una jubilada ama de casa, y Marcelo Peñaloza, el hijo de la pareja que contaba con una discapacidad.

Luego de que se produjera el hallazgo, el hombre acudió a pedirle auxilio a su vecino, quien fue el encargado de llamar a la policía e informar lo que había ocurrido. De esta manera, la investigación penal quedó a cargo de la fiscal de la 2° Nominación de Villa Dolores, María Eugenia Ferreyra, quien ordenó realizar una autopsia a ambos cuerpos para determinar los motivos detrás del fallecimiento de las víctimas y poder reconstruir la situación que derivó en los crímenes.

“La primera hipótesis que se manejan en el marco de esta investigación es un homicidio seguido de un suicidio que tiene involucrados a una madre en relación a un hijo mayor de edad”, señaló la funcionaria pública en una entrevista para El Doce tras explicar que se cree que la mujer podría haberle quitado la vida a su hijo antes de suicidarse. Aunque esta sería la teoría que más fuerza tendría entre los investigadores, hasta el momento no se determinó el móvil del crimen.

El domicilio en el que ocurrió el crimen está ubicado en las afueras de Villa Dolores (Cadena 3)

“Estamos investigando, vamos a realizar todos los actos, no se descarta ninguna otra hipótesis”, aseguró la fiscal al mencionar que en la escena del crimen no se encontraron indicios que apuntaran a que una tercera persona habría participado del hecho, según la información proporcionada por La Voz. “Él tenía una discapacidad cognitiva muy pronunciada, y casi no podía ver, dependía mucho de sus padres”, informó un familiar de las víctimas sobre la condición que presentaba el hombre de 45 años.

Por otro lado, un vecino de la familia, de nombre Felipe Muñoz, aportó su visión de los hechos durante una conversación con el programa “Todo Córdoba” de El Doce tras manifestar: “Nunca me imaginé que podría pasar esto”. “Hace como tres días que no los veía y cuando estaba trabajando me grita don Enrique: ‘Felipe, vení a ayudarme. Llama a la policía’”, relató al agregar: “No sé si fue primero ella y después el chico porque no entré, me quedé en la tranquera”.

Los investigadores señalaron que la mujer podría haber asesinado a su hijo (La Voz)

En referencia a la condición de salud que presentaba el hombre de 45 años, el hombre explicó que “tenía mentalidad de nene chico nada más pero el chico se manejaba solo porque conocía la casa, iba y volvía”. Además, recordó la buena relación que tenía con la víctima al contar que solía decirle: “Felipe, ¿Cuándo vas a venir?”, para invitarlo a pasar el rato con él.

“Siento mucho lo que pasó”, se lamentó y remarcó que “ha sido una familia muy buena conmigo, nunca han tenido problemas”. Asimismo, el vecino descartó que el hijo del matrimonio presentara rasgos violentos al afirmar que “él era así -respecto a su discapacidad-, pero estaba contento a todas horas. Nunca tuvo violencia para nada”. Por el momento, los resultados de las autopsias no fueron conocidos.

