Intoxicación por monóxido de carbono en Salta: turistas alquilaron un departamento en una aplicación y terminaron internados

Unos turistas fueron internados con síntomas de intoxicación de monóxido de carbono luego de alquilar en una aplicación un departamento para pasar unos días en Salta (Facebook)

Era su primera vez en Salta y tenían sueños por cumplir mientras visitaban la provincia. Una familia de turistas alquiló un departamento en una aplicación mundialmente conocida y terminaron sus integrantes internados e intoxicados por monóxido de carbono.

Ante lo sucedido, el ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña, anunció que denunciará al sitio Booking, la la compañía de alquileres temporarios y dueño del departamento. “Por denuncia pública de una familia de turistas y posteriores actuaciones policiales, tomé la decisión de denunciar penalmente a la empresa, a Salta Jauzz y al propietario del inmueble”, publicó el funcionario en su cuenta de la red social Twitter y remarcó: “No podemos permitir, en Salta, situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas”.

Estas fuertes declaraciones del ministro surgieron tras la publicación en Facebook que realizó una mujer, quien contó que pagaron un viaje “con toda la ilusión” de conocer un lugar nuevo, y detalló que “por la confianza que ofrecen sitios web de reserva de departamentos, como Booking, decidimos reservar a través de ellos la estadía”.

Y allí en su posteo en la red social según informó Télam, detalló que el lugar “se veía hermoso”, pero “la segunda noche casi nos morimos por inhalación de monóxido de carbono”.

“La torre donde alquilamos se llama Caseros Jauzz”, indicó la damnificada, quien añadió que “fuimos seis personas que nos salvamos porque tenemos un Dios aparte”.

Luego, además detalló que los miembros de la familia sufrieron desmayos, convulsiones, pérdidas de conocimiento y dolor de cabeza, entre otros síntomas y asimismo, destacó que un vecino los socorrió mientras ella “no podía hacer nada porque estaba desvanecida”, y que su hijo, de 4 años, se desmayó, por lo que debió ser trasladado a un hospital donde fue asistido.

“Estoy triste por la situación, enojada con los responsables, pero agradecida a la vida”, sostuvo la mujer, quien pidió tener cuidado y estar “atentos a los síntomas” de intoxicación y finalmente, instó a otros turistas que “vayan donde vayan miren con lupa estos detalles invisibles pero súper importantes. Cuídense y cuiden a sus familias. Todavía sigo en shock”.

El relato de una de las víctimas en su red social (Facebook)

Lamentablemente ante las bajas temperaturas, estos casos se vuelven cada vez más frecuentes. Es por eso que es conveniente recordar que según información del Ministerio de Salud de la Nación, el monóxido de carbono es un gas muy tóxico para las personas y los animales e ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno. Reduce la capacidad para transportar oxígeno de la sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega. La falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón.

La cartera de salud advirtió que “puede provocar intoxicaciones graves, incluso la muerte” ya que no tiene olor, ni color ni sabor. Además, no tiene sabor.

En cuanto a los síntomas de esta intoxicación, las especialistas detallan: la cefalea, mareos, cansancio y fatiga, sueño excesivo, alteraciones visuales, náuseas y vómitos y convulsiones y estado confusional.

Es por ello que las autoridades recomiendan que los artefactos tipo estufas que no sean de tiro balanceado no deben instalarse en los dormitorios, ni en baños, los de tiro balanceado son los más seguros.

Los calefones o termotanques no se deben instalar dentro de los baños ni en espacios cerrados o mal ventilados, no se deben encender motores en garajes cerrados y tampoco se deben utilizar aparatos para una función que no sea la diseñada como, por ejemplo, encender hornos u hornallas para calentar el ambiente.

Asimismo, siempre se debe controlar que la llama de los artefactos sea de color azul: esto indica que la combustión es completa. La llama de color anaranjado o rojo indica la presencia de monóxido de carbono) y en caso de encender brasas, no se debe tirar al fuego ningún elemento que desprenda gases ni vapor que contaminen el aire y nunca se debe dormir con las brasas prendidas.

