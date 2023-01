Un hombre mató a puñaladas al perro pitbull que había atacado a su hijo

IMÁGENES SENSIBLES. El video del ataque al perro

Un sangriento episodio tuvo lugar el pasado 30 de diciembre en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz, donde un hombre asesinó a puñaladas a un perro pitbull que previamente había atacado a su hijo adolescente. Según se puede observar en las imágenes tomadas por una cámara de seguridad, el vecino le propinó reiterados cuchillazos al animal pese a sus intentos por defenderse, y a plena luz del día.

Todo ocurrió durante la tarde del último viernes del 2022. El hijo de Oscar Alberto Ernalz caminaba con amigos por el barrio 3 de Febrero, en la mencionada ciudad santacruceña. Llegaron a la cuadra de Lidoro Reynoso al 400 arrojando piedras y acompañados por un perro, lo que habría provocado el acercamiento de otros canes, según informa La Opinión Austral.

De un momento a otro, un pitbull se acercó hasta los jóvenes y se lanzó contra uno de ellos, arrojándolo al suelo y mordiéndole el cuello. Momentos más tarde, Ernalz regresó al lugar de los hechos, buscó al animal y lo apuñaló hasta morir, de acuerdo a las imágenes captadas por una cámara de seguridad. “Hay que tomar conciencia de los perros que la gente tiene sueltos y los dejan la calle, ese es el pitbull que mordió directo en el cuello a mi hijo, por suerte no pasó nada”, expresó el hombre a El Caletense.

Oscar Ernalz fue hasta el lugar donde un perro pitbull había sido atacado su hijo y mató a puñaladas al animal.

Ernalz recordó el apremiante momento que vivió cuando le avisaron que su hijo había sido atacado por un pitbull. “Me dicen ‘no te asustes, pero a Lionel le pasó algo’. Ahí me cuentan que lo mordió un perro. Cuando veo a mi hijo con el cuello marcado fue algo traumático. Fue un milagro tener ahí a mi hijo, porque nadie termina bien tras un ataque de un pitbull”, destacó.

“Después de lo sucedido, cuando se entera el vecindario, como nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, me empiezan a llamar para decirme que ese pitbull ya estaba acostumbrado a morder y nadie hizo nunca nada”, lamentó.

Tras acompañar a su hijo al hospital para realizarse las curaciones de rigor, Ernalz fue a hablar con los dueños del perro. “Les dije que tenían que sacrificar a ese perro porque si no lo hacía yo, palabras textuales”, contó. Sin embargo, la familia dijo que ese perro no era de ellos. “Mentira, pero bueno. Ellos sabrán por qué lo dicen”, señaló.

De repente, el animal salió desde un patio trasero y al verlo se preguntó cómo hizo su hijo para salvarse del ataque. “Los amigos de mi hijo me dicen que ese era el perro. Apenas me vio, el perro automáticamente se me puso enfrente. Lo primero que se me vino a la cabeza es cómo mi hijo se pudo salvar de ese perro. Es algo ilógico”, planteó.

Te puede interesar: La modelo que perdió el labio y parte de la nariz por el furioso ataque de un perro pitbull

En ese momento, Ernalz decidió que el perro “no podía quedar vivo”, se dirigió hasta su camioneta a buscar “el cuchillo para los asados con amigos” e hizo justicia por mano propia. “Apenas me doy vuelta, el perro me salta y no me deja de atacar. Por decirlo fríamente, me facilitó el trabajo”, recordó.

“La decisión mía y de cualquier padre hubiera sido la misma. Tenés que ser muy cobarde para hacerte el boludo y seguir el proceso legal que no llega a nada”, argumentó Oscar, quien además aseguró que su hijo quedó con “traumas y secuelas” por este violento episodio.

Seguir leyendo: