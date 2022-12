Noche de locura en Saladillo: mataron al hijo de una concejala e hirieron al hijo de una fiscal

Lorenzo King, la víctima; Tomás Matías Santopolo, el imputado; y Joaquín Salgado, el herido

En un campo de la localidad bonaerense de Saladillo, a la altura del kilómetro 209 de la ruta 205, en el paraje El Mangrullo, un grupo de amigos se reunió el sábado a la noche. Por causas que aún se investigan, tras una aparente noche de consumo de alcohol y drogas, se desató la locura: un joven de 19 años, hijo del dueño del predio, quedó detenido, acusado de matar de un disparo al hijo de una concejala y de herir al hijo de una fiscal.

La víctima fue identificada como Lorenzo King (37), quien era hijo de la concejala de Saladillo Silvina Cotignola (Frente de Todos), mientras que el herido es Tomás Matías Santopolo (31), guardavidas e hijo de la fiscal de esa ciudad, Patricia Hortel.

Por el crimen quedó detenido Joaquín Salgado (19), acusado de homicidio y tentativa de homicidio. Además, aprehendieron a su padre, Ezequiel Emilio Salgado (46), por tenencia y portación ilegal de las armas empleadas en el ataque.

El caso se descubrió este domingo cerca las 7 en el Hospital de Saladillo, cuando ingresaron heridos tanto King, con un disparo en el abdomen que luego le causó la muerte, y Santopolo, con una lastimadura en uno de sus brazos.

Horas antes de que se desatara la locura, tanto las víctimas como los imputados estaban reunidos en el quincho del establecimiento rural “San José”, a unos 40 kilómetros del casco urbano de Saladillo, donde ensayaban, ya que todos son músicos y tienen una banda de rock.

Lorenzo King tocaba la guitarra

“Todo indica que estuvieron consumiendo alcohol y drogas, y, aparentemente, eso incidió para que el joven Salgado entrara a la cocina con una de las armas que allí había cargadas, y en disposición inmediata de uso, y abriera fuego contra sus conocidos”, confió a la agencia Télam una fuente judicial.

Tras el episodio, Salgado padre trasladó a los baleados hasta el hospital de Saladillo en una camioneta. En tanto, su hijo Joaquín, fue detenido más tarde cuando personal de la comisaría local llegó al campo.

En el lugar del hecho, la Policía secuestró una pistola marca Bersa calibre .40 -es la que se cree empleó el imputado para balear a sus conocidos- y una escopeta Maverick calibre 12. También fue requisada la camioneta Hyundai Tucson, propiedad de Salgado padre, con la que trasladó a los heridos al hospital: allí se incautó un revólver Smith & Wesson calibre .38.

Joaquín Salgado, de 19 años, quedó detenidos y acusado de homicidio y tentativa de homicidio

Los restos de King, quien además de músico, era chef y había trabajado como guardavidas, fueron inhumados esta mañana en el cementerio de Saladillo.

“Mi hijo tocaba la guitarra muy bien. Me había contado que no hacía mucho que se frecuentaba y quería tocar con esta gente. Todavía no sabemos muy bien qué sucedió, pero Tomás, el amigo de mi hijo que resultó herido, me dijo que en un momento apareció el hijo del dueño del campo con un arma y empezó a tirar”, contó el padre de Lorenzo King. Y agregó: “Lo único que quiero es que se haga justicia”.

Si bien el padre de la víctima, Mario King, señaló en sus redes sociales y luego aseguró a Télam que los imputados son parientes de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, la propia magistrada desmintió hoy esa información.

“No tengo familiares en Saladillo, la información es falsa. No tengo familiares que se llamen Ezequiel ni Joaquín”, aclaró Arroyo Salgado.

Tras el crimen de Lorenzo King, el Frente de Todos de Saladillo emitió un comunicado

El caso es investigado por la UFI N°1 de Saladillo, cuya titular es la madre de Santopolo, pero en este momento es subrogada por la fiscal Norma Pippo, de Cañuelas, quien dejó aprehendidos a los dos Salgado: Joaquín como presunto autor del “homicidio” de King y la “tentativa de homicidio” de Santopolo, y su padre por “tenencia y portación de arma de guerra”.

“Tenía alguna documentación de las armas, pero toda vencida de hace mucho tiempo”, señaló uno de los investigadores. Los dos detenidos fueron indagados desde esta mañana.

En tanto, el bloque del Frente de Todos del Saladillo, emitió por redes sociales un comunicado en el que se solidarizó con la concejala Cotignola.

“Concejales y concejalas del Frente de Todos, expresan su más sentido pésame a su compañera concejala Silvina Cotignola, y en ella a toda su familia y seres queridos, acompañándola en este momento de pérdida y dolor irreparables”, señala el texto.





