Encontraron a una soldado voluntaria muerta y por el femicidio detuvieron a su novio, también militar

Víctima y femicida: Agustina Nadal Herrera y Jorge Rojas

Tras 48 horas de incertidumbre, este miércoles a la mañana encontraron el cuerpo de Agustina Nadal Herrera, una soldado voluntaria de 21 años y oriunda de Mendoza, que estaba desaparecida desde el lunes en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Por el femicidio detuvieron a su novio Jorge Rojas, también soldado voluntario, de 23 años y oriundo de Chaco. El hombre confesó el crimen.

Todo comenzó el sábado cuando Agustina y su pareja se juntaron con unos amigos a mirar el partido de Argentina frente a México por el Mundial de Qatar. Tras la victoria del seleccionado, Agustina sacó una selfie en la que se la ve besando la camiseta. Esa noche, según familiares y amigos de la joven, ella y Rojas se quedaron solos y, aparentemente, discutieron. Un día y medio después, el lunes, la soldado debía ir a trabajar a la Base Aeronaval Comandante Espora, pero jamás se presentó. Preocupados, sus compañeros radicaron una denuncia por averiguación de paradero.

Rojas, que también era compañero de Agustina, sí se presentó a trabajar el lunes en la Base Aeronaval y también se mostró preocupado ante la ausencia de su pareja. “Le preguntó a todos si sabían algo de su novia porque no la veía desde el sábado. Para ese entonces ya la había matado y se había descartado del cuerpo”, dijo la tía de la víctima, Lorena, en diálogo con el medio bahiense La Brújula 24.

En el centro de las sospechas, ya que fue la última persona con la que había estado la víctima, Rojas admitió ser el autor del crimen. Tras su confesión, el martes a la noche se montó un operativo de rastrillaje, con la intervención de buzos de bomberos, de la policía bonaerense y rescatistas, en la zona del arroyo Napostá señalada por él. El mismo se extendió hasta este miércoles a la mañana, cuando finalmente encontraron el cuerpo.

La última imagen de Agustina junto a su asesino (Foto: La Brújula 24)

“El cuerpo tenía una camiseta de la selección argentina similar a la que llevaba puesta la mujer el sábado y se encontraba envuelto en una bolsa de dormir cubierta con una frazada y atada con una soga”, indicó uno de los investigadores a Télam.

Finalmente, se llevó a cabo la autopsia de rigor, que determinó que la víctima fue ahorcada.

Tras la confesión policial de Rojas, que no tiene validez legal y debe ser ratificada ante la Justicia, la UFIJ N° 20 intervino en el caso. Lo primero que hizo el fiscal a cargo, Rodolfo De Lucía, fue solicitar la aprehensión del soldado, quien quedó alojado en una sede policial a la espera de ser indagado. Además, ordenó una serie de rastrillajes en la zona, así como también un análisis de redes sociales y el secuestro de teléfonos celulares.

“Agustina ya venía mencionando que no lo soportaba más (a Rojas) porque era muy obsesivo, controlador y tóxico”, dijo la tía de la joven a La Brújula 24. Fuentes de la investigación confiaron a Télam que el soldado no tiene antecedentes de violencia de género. “Aunque no existen denuncias formales, algunos testigos dijeron que Rojas ‘era violento con las mujeres’”, explicaron.

En un comunicado, la Armada Argentina repudió “todo tipo de conductas y actos de violencia de género” y se puso a disposición de la Justicia para esclarecer el caso.

El cuerpo fue encontrado en el arroyo Napostá de Bahía Blanca

