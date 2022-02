Le robaron la identidad a una jueza y usaron sus contactos para una estafa con venta de dólares

Josefina Etienot

Ángel quería comprar dólares. Arturo, un conocido suyo, le pasó el contacto de alguien que podía hacer la operación. Ángel no desconfió, no solo por el vínculo de esta persona con Arturo sino porque además era Josefina Etienot, la ex viceintendenta de Paraná y actual jueza de Familia de Diamante, localidad ubicada a unos 40 kilómetros al sur de la capital provincial.

El hombre, monotributista de 35 años, comenzó un diálogo vía Whatsapp para realizar la operación: compraría tres mil dólares a un valor de $621 mil, es decir a $207 por unidad de la divisa norteamericana.

El cambio se realizaría en la vecina ciudad de Santa Fe, le informaron. Se trasladó hasta allí. Tuvo un primer intento fallido de transferir el dinero a la cuenta de una persona de apellido “Winker” y con documento de extranjero. Luego le indicaron otra: el titular era de apellido “Casas”. Hizo 13 operaciones debido a los límites de monto y giró a esa cuenta todo el dinero que le solicitaron. Tardó más de media hora. Estuvo en el cajero automático de Belgrano al 3500 entre las 18.30 y las 19.04 del martes 8 de febrero.

Luego de hacer la transferencia envió un mensaje para hacerse de los dólares. Y luego otro. Y otro. Pero no hubo más respuesta. Lo llamó a Arturo. Y este le dijo que no había sido Etienot la que se había comunicado con él para ofrecer los billetes norteamericanos . Y que se había enterado que usando el nombre de la jueza ya se habían producido otras estafas.

Ángel regresó a Paraná sin los dólares y sin los pesos. Terminó haciendo la denuncia en la Comisaría Quinta de Paraná. El caso pasó a la división Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos.

En primera persona

La magistrada, por su parte, contó cómo comenzó la historia 48 horas antes de la estafa a Ángel. “ Yo tengo los datos de todos mis contactos en la nube de Google. Y mi cuenta de correo de Google está vinculada a otra de Hotmail. El domingo a la noche me llegó un aviso a esta última de que había un ingreso raro y que debía cambiar la contraseña. Y lo hice”, relató Etienot a FM Costa Paraná.

Josefina Etienot

“El lunes a la mañana, cuando veo el celular cerca de las 11, tenía cientos de mensajes de amigos que me preguntan si había cambiado el (número de) teléfono, que los habían contactado y que luego les ofrecieron dólares. A algunos llegaron a darles una cuenta bancaria para hacer los depósitos”, detalló.

Etienot hizo una exposición policial de inmediato. Y luego, con más datos, denunció la suplantación de identidad en la Fiscalía. “ Usan una foto mía, con un (número de) teléfono de Buenos Aires de cuenta empresa y mi nombre. Incluso llegaron a poner ‘Josefina Etienot juez’ . Traté de comunicar esto por todas las redes, intentando advertir”, expresó.

“No usan mi teléfono. Usan mi identidad para estafar”, aclaró. Ella posee un número registrado en Entre Ríos y la operación de estafa se concretó a través de otro con característica 011. “Tengo el mismo teléfono desde el 2006. Y están los contactos de los grupos de madres, de padres de compañeros de colegio de mis hijos. Todos. Ahora me dijeron que cambie todas mis contraseñas guardadas en la nube, sobre todo las de mis cuentas bancarias”, apuntó.

“El delito va mutando constantemente y estamos expuesto a esto”, concluyó.

