El dolor de los padres de Lucas González: “La policía lo mató, nos arruinaron la vida”

“Simplemente agradecerles de todo corazón lo que provocaron ustedes, mi gente, toda esta gente, la multitud que tengo. Somos gente humilde”, fue lo primero que dijo el papá de Lucas González (17), en un tono sereno, cuando salió del hospital El Cruce de Florencio Varela donde murió su hijo este jueves. Iba acompañado de la mamá de Lucas. Ella no pudo. Se quebró.

“ Yo me lo quería llevar a mi casa pero la Policía me lo mató, no voy a descansar hasta que paguen porque nos arruinaron la vida ”, dijo quebrada en llanto Cintia.

Y agregó: “Yo no tengo fuerzas: tengo dos hijos y cómo hago. Me lo dejaron todo entubado, moreteado con dos balazos en la cabeza. Quiero Justicia y que mi hijo descanse en paz”.

Antes de Cintia, el papá de Lucas dijo: “Nunca imaginé que un pibe de barrio como yo llegara a oídos del Presidente, y que me atienda: gracias doctor Alberto”. Fernández los iba a recibir en la Casa Rosada este jueves pero se suspendió al conocerse esta tarde la noticia del fallecimiento del chico, que tenía muerte cerebral.

Amigos, familiares y compañeros de Lucas González en el hospital de El Cruce de Florencio Varela (Nicolás Stulberg)

El papá de Lucas se mostró agradecido: “Al hospital. 20 puntos, de 10 estrellas estuvo mi hijo. Nos faltó la frutilla del postre que era llevarlos para casa, pero nos regaló todo esto: desde arriba se está haciendo Justicia y que no haya ningún Lucas más porque no lo va a haber”.

Y añadió: “Nos vamos a encargar de esclarecer todas las cosas, no les tenemos miedo a nadie, vamos a ir para el frente porque somos humildes”.

Los tres policías de la Ciudad involucrados en la muerte de Lucas fueron separados de la Fuerza este jueves y la causa la investiga el Juzgado de Menores N°4, quien no dispuso temperamento contra los agentes.

Lucas González tenía 17 años

Las pericias quedaron a cargo de la Policías Federal, quienes analizaron el coche en el que iban los chicos y los policías, y hallaron en la escena vainas servidas y proyectiles. También tienen las armas de los policías involucrados para cotejar y el revolver del plástico que apareció en el Volkswagen Suran en el que iban los adolescentes.

Todo comenzó a las 10 del miércoles 17 de noviembre, y a pocos metros de uno de los ingresos a la villa 21-24, en el barrio de Barracas. Tres policías de civil de la Comuna 4D, a bordo de un móvil no identificable, un Nissan Tiida, observaron el VW Suran que salía del asentamiento y lo cruzaron. Según la versión oficial, le dieron la voz de alto para identificar a sus ocupantes pero, supuestamente, el coche no frenó.

Los chicos en realidad volvían de entrenarse en el club Barracas Central. Lucas era jugador pero sus compañeros se habían ido a probar. Compraron un jugo y siguieron camino. Ahí los interceptó un coche sin patente con tres hombres que no estaban vestidos de policías.

El auto que manejaban los policías

Fue entonces que comenzó una persecución. Siempre según lo que indicó la Policía, en la intersección de las avenidas General Iriarte y Vélez Sarsfield, frente a la Basílica del Sagrado Corazón, los agentes de civil lograron colocarse a la par del auto en el que viajaba Lucas y sus amigos pero los jóvenes, en respuesta y siempre en base a la versión oficial, embistieron contra la puerta del conductor del Nissan y lastimaron a uno de sus ocupantes.

En ese momento, dispararon. Los chicos aceleraron el auto y escaparon, pero fueron detenidos a unas cinco cuadras, en el cruce Alvarado y Perdriel. Detuvieron a los jóvenes y notaron que uno de ellos, Lucas, tenía una herida de bala en la cabeza. El chico fue trasladado al hospital Penna, desde donde fue derivado al hospital de El Cruce de Florencio Varela: allí murió este jueves tras ser diagnosticado con muerte cerebral.

Dos de los tres amigos de Lucas terminaron detenidos. Un cuarto joven, acompañado por su madre, se entregó el miércoles más tarde en la Comisaría 4D. Todos quedaron alojados en el Instituto Inchausti por orden del Juzgado de Menores N°4, a cargo del juez Alejandro Cilleruelo, y este jueves recuperaron la libertad.

El mensaje de Barracas Central por la muerte del jugador juvenil Lucas González

Fue Cintia, la mamá de Lucas, quien contó este jueves más temprano: “Por lo que nos contó el papá de uno de los chicos, ellos pensaron que los iban a asaltar. Entonces, aceleraron y en ese trayecto le dispararon a mi hijo”.

