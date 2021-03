Aberrante: denunció que su padre abusaba de ella, quedó al cuidado de su tío y tuvo un bebé producto de una violación

Barrio Las Catonas, donde fueron detenidos los dos sospechosos

Un hombre de 40 años y otro de 67 fueron detenidos en los últimos días con una imputación aberrante en su contra: D. E. y J. C., con domicilio en el partido bonaerense de Moreno, están acusados de haber abusado de una adolescente de 16 años -su hija y su sobrina, respectivamente-, quien hace poco más de un año fue madre tras cursar un embarazo producto de una violación.

La investigación comenzó en 2017 cuando una docente de la víctima detectó que L., que en ese momento tenía 12 años, lloraba constantemente y tenía numerosos y diversos problemas familiares en su hogar. Cuando la mujer la abordó, la nena accedió a hablar y le contó no sólo que su madre la golpeaba sino que había sufrido ataques sexuales de su propio padre desde los 10 años.

Ante esa situación, el Servicio Local de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud de Moreno la puso al cuidado de su tío, esposo de la hermana de su padre, en guarda provisoria.

En el lapso de aproximadamente un año que estuvo a su cargo, la menor no pudo compartir con los profesionales que seguían su caso la difícil situación que todavía atravesaba en su nueva casa. En tanto, la causa por los maltratos y abusos de sus padres, aún después de haber sido desvinculada de ellos, según confirmaron fuentes cercanas al expediente a Infobae, no avanzó porque no se pudieron acreditar los hechos hasta es entonces.

En ese tiempo, de acuerdo en la investigación que todavía está en curso, la joven habría vuelto a ser abusada por su tío y cursó un embarazo por el cual dio a luz a su hijo en agosto de 2019 .

El tío de la víctima, de 67 años, fue detenido este fin de semana: el resultado de los análisis genéticos determinará si es el padre biológico del hijo de su sobrina

El hombre, según consta en la denuncia en su contra, no se ocupaba de que la adolescente asistiera a las entrevistas psicológicas con los especialistas y trabajadores sociales que le correspondían y la menor, producto de presuntas amenazas de su agresor, no se animaba a relatar lo que ocurría.

Sin embargo, en la última semana L. habló ante la Justicia en una declaración testimonial el viernes pasado, en la que reiteró que había sido víctima de abusos por parte de su padre en su niñez pero además indicó que esa misma situación se repitió luego, durante su adolescencia, en el tiempo que el tío la tenía a su cargo.

La joven, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, también aseguró ante el fiscal Gabriel López, titular de la UFI Nº 8, que lleva el expediente, que el embarazo de su hijo recién nacido fue producto de una violación de su tío, de acuerdo a su propio relato.

El fiscal López solicitó ese viernes al Juzgado de Garantías Nº 3 la detención del padre y el tío de la joven, que fueron concedidas esa misma noche. También ordenó que la menor fuera asistida y entrevistada de inmediato por una perito psicóloga.

Mientras tanto, la fiscalía aguarda los resultados de las pruebas de ADN -que estará listo en las próximas semanas- para confirmar o descartar que el tío sea efectivamente el padre biológico del bebé de su sobrina.

El padre de la víctima, también acusado por los abusos entre sus 10 y 13 años, fue detenido este martes y negó los hechos

Así, durante el fin de semana, efectivos de la DDI de Moreno-General Rodríguez detuvieron a J. C., de 67 años y presunto padre del hijo de su sobrina, por los abusos cometidos en una casa ubicada en las calles Montgolfier y Roma del barrio Las Catonas. El padre biológico de la víctima, en tanto, había logrado escapar.

Este martes por la tarde, sin embargo, D. E., de 40 años, que estaba prófugo de la Justicia, fue detenido por efectivos de la DDI tras una arduo trabajo de investigación en una casa ubicada en las calles Gualeguay y Aristóteles de la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, donde se había refugiado.

Ambos quedaron detenidos imputados por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo y por tratarse de una menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente, en concurso ideal con corrupción de menores mediante violencia y amenazas.

El padre de la víctima fue indagado este miércoles por la mañana en la fiscalía y en su declaración desconoció las acusaciones en su contra y negó haber abusado de su propia hija.

El tío, en tanto, continúa detenido en la DDI de Moreno- General Rodríguez, a la espera de ser indagado y de los resultados del estudio genético que terminará de confirmar si el hijo que tuvo su sobrina es suyo y fue producto de una violación. La joven de 16 años, mientras tanto, fue trasladada a un hogar, con su hijo y sus hermanos, al cuidado del Servicio Local de Moreno.

