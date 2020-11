Detuvieron a un empresario por un transfemicidio en Tucumán

La mujer trans fue asesinada a balazos el miércoles 4 de noviembre en la puerta de su casa, en la ciudad de Tucumán

Un empresario fue detenido como sospechoso de haber asesinado a Alejandra Estefanía Benítez, la mujer trans muerta a balazos el miércoles 4 de noviembre en la puerta de su casa, en la ciudad de Tucumán.

Ricardo Horacio Puenzo es un empresario salteño sobre el que pesaba un pedido de captura por ser señalado como el presunto autor del transfemicidio de Benítez.

El Director General de Investigaciones Criminales, comisario inspector Jorge Dib, informó que Puenzo fue detenido este lunes por la noche y puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios II°, a cargo del fiscal Carlos Sale, quien lo indagará en las próximas horas.

Desde la investigación señalaron que el sospecho habría discutido por teléfono con Benítez el miércoles 4 por la madrugada, antes del crimen, tras lo cual salió en su auto a buscarla, aunque en el camino el vehículo tuvo una falla y debió regresar a su casa a buscar una moto.

Luego, el empresario volvió a emprender camino en dirección a la casa de la mujer trans y alrededor de las 6 la encontró junto a un hombre, cuya identidad no fue informada, bebiendo alcohol y sentada en la vereda de su casa, según detallaron los informantes.

Allí, el agresor extrajo un arma y desde la moto disparó contra Benítez y el acompañante, tras lo cual huyó. La víctima murió en el lugar, mientras que el hombre que estaba con ella resultó herido y fue trasladado y operado en el hospital Centro de Salud.

Luego de la intervención quirúrgica, el sobreviviente declaró ante la justicia que él se encontraba junto a Benítez sentado en la vereda, cuando se acercó un desconocido en una moto que “al principio se mantuvo al margen, pero luego comenzó a discutir, sacó un arma y disparó”.

Al día siguiente del crimen se realizó un allanamiento en una propiedad de Puenzo, ubicada en la calle Rioja al 700, pero los pesquisas no pudieron encontrar al sospechoso.

Sin embargo, en ese lugar lograron secuestrar “vehículos y elementos tecnológicos del presunto autor del transfemicidio que servirán a la justicia para avanzar en la investigación”, según explicó el jefe de la División de Homicidios de la policía provincial, comisario Diego Bernachi.

Cabe recordar que el pasado lunes, organizaciones sociales, familiares y amigos se reunieron frente a la Casa de Gobierno para pedir Justicia por la víctima.

En la convocatoria realizada a través de las redes sociales se hizo hincapié en la preocupación frente a las altas cifras de femicidios y transfemicidios registrados en la provincia de Tucumán.

Según informó el diario El Tucumano, María, la madre de la víctima expresó: “Pido a la justicia que pague por lo que hizo. Y al alma de mi hija le pido que me ayude en la lucha que voy a tener”.

“Quiero que me digan que está detenido y detrás de las rejas. Todos tenemos derecho a vivir una vida libre y no ser matados como un perro”, dijo la mujer que en 1992 perdió a otro hijo asesinado y los responsables aún no fueron detenidos.

Seguí Leyendo:

Los nuevos números de los femicidios y travesticidios en Argentina: el 90% de las víctimas tenía un vínculo previo con el hombre acusado del asesinato

Polémica: sin la figura de travesticidio, confirmaron la condena a perpetua por el crimen de la líder trans Diana Sacayán

Elizabeth Gómez Alcorta: “Por la pandemia, vamos a tener una suba de los femicidios y travesticidios”

Condenaron a prisión perpetua al hombre que mató a Marcela Chocobar