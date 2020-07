VIDEO Salió a trabajar y le robaron el auto con su hijo adentro: dos cuadras después arrojaron al nene a la calle

Robaron el auto con su hijo adentro





Un minuto de terror y desesperación vivió ayer por la tarde una mujer de la zona de Almirante Brown luego de que dos delincuentes armados le robaran el auto con su hijo adentro y a pesar de que, a los gritos, les suplicara que liberara al menor. Dos cuadras después, los ladrones arrojaron al chico a la calle y se dieron a la fuga .

Todo ocurrió a las 16:10 sobre la calle Jujuy al 900 del barrio San José, cerca de San Francisco Solano, cuando la mujer se disponía a ir a la peluquería en la que trabaja. La víctima, llamada Claudia, subió a su hijo de seis años en el asiento trasero del auto y mientras cerraba el portón, aparecieron en escena los dos delincuentes. En cuestión de segundos, se subieron al auto y pusieron marcha atrás sin percatarse que el nene estaba en el interior. La reacción de la madre fue inmediata y llena de desesperación. A pesar de que estaban armados, la mujer abrió una de las puertas para tratar de frenar a los ladrones y pedirles que le entregaran a su hijo. Sin embargo, no sirvió de nada.

El delincuente aceleró, la atropelló con la puerta y huyó. La mujer, golpeada, trató de correr detrás del auto con el único objetivo de recuperar a su chico hasta que poco tiempo después vio cómo el nene caminaba hacia ella por el medio de la cuadra , con la boca llena de sangre después de que los ladrones lo liberaran. El minuto de horror en el que pensó que perdería a su hijo había terminado pero ambos quedaron en estado de shock y con lesiones importantes.

Todo quedó registrado en una cámara de seguridad que está instalada dentro de la casa. Pero además, se trató de una filmación que captó el sonido ambiente y lo que se escuchó es desgarrador. “Está mi nene, está mi nene”, les gritaba a los ladrones. “Sacalo, sacalo”, le contestaba uno de ellos. No hubo caso. Los ladrones, a quienes se les observa claramente el rostro, aceleraron. De fondo, los gritos de la mujer que alertaron a todo el barrio.

“ Yo lo llamaba y el me gritaba ‘mamá, mamá’, de adentro. Sentí que me moría porque ellos no paraban, grité con todas las fuerzas para que salgan mis vecinos. Solo me acuerdo que corría por el medio de la calle llamándolo . Lo tiraron en la otra cuadra. Lo vi cuando venía con su boca sangrando”, contó la mujer en declaraciones televisivas.

Todavía muy afectada, la mamá expresó su desazón por la grave situación de inseguridad que se vive en el barrio. “Sólo iba a trabajar. Iba a dejar al nene con mi mamá para poder trabajar. Estaba cerrando el portón y los vi y lo primero que quise fue sacar a mi nene de adentro del auto. Es mi único nene. Casi lo pierdo antes de que nazca. No puedo tener otro más. Sentí que se llevaban todo. No me importaba el auto, sólo mi hijo”, relató. Y ver que se iban y no lo dejaban, me desesperé. No me importó que tuvieran armas. No me importaba nada, sólo mi hijo”, agregó la víctima, que tras ser arrastrada por el vehículo, sufrió una fractura en el brazo izquierdo.

“Se lo llevaban. Quería hacer cualquier cosa por él. Yo lo llamaba y me gritaba ‘mamá’. Empecé a pegarle con lo que tenía en la mano porque no se bajaban. Me aferré la puerta muy fuerte. “Sentí que me moría porque corrí detrás de ellos y no paraba. Grité con todas mis fuerzas. Salieron todos mis vecinos. Lo único que recuerdo es correr por el medio de la calle”, continuó Claudia con su relato.

“Es horrible vivir así. Yo me levanto para ir a trabajar y ellos se levantan para ir a robar. Pensamos con mi marido de irnos de acá. No me voy porque mis viejos son grandes. Sólo por ellos no me voy”, aseguró la mujer.

Rubén, el marido y padre de las víctimas, contó que sufrieron otros asaltos. Colocaron en la puerta de su casa un cartel que dice: “Esta casa fue robada dos veces”, según información de Télam. Otro dato revelado por el hombre es que -según les dijo la Policía- los delincuentes habían sido liberados hace menos de un mes y son conocidos en el barrio.

