Abuso sexual de menores: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los pedidos de excarcelación de Camus Hacker y del técnico informático Gastón Favale

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los pedidos de excarcelación de Emmanuel Ioselli, conocido como “Camus Hacker”, y del técnico informático Gastón Favale, quienes están imputados por abuso sexual de menores, entre otros delitos.

El juez Gustavo Hornos, integrante de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, ya había rechazado en marzo de 2019 el pedido de excarcelación y de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Favale, que ahora volvió a solicitarlos también en favor de Ioselli. El magistrado volvió a hacer referencia a la especial gravedad de las maniobras que habrían cometido. Están acusados por hechos de trata de personas, explotación sexual de menores de edad, venta de pornografía infantil y abuso sexual con acceso carnal.

Hornos apuntó a la particular situación de vulnerabilidad de quienes habrían resultado ser víctimas de los hechos investigados, cuyo sometimiento habría sido absoluto, y el daño que este tipo de delitos habría provocado en los casos concretos que forman parte del expediente, afectando la libertad, la dignidad y la integridad sexual de las menores.

La investigación sostiene que Ioselli (26), quien en 2014 cobró notoriedad por chantajear a famosos con fotos y videos íntimos, había contactado a adolescentes y menores en boliches o a través de las redes sociales simulando hacerles una propuesta laboral.

En tanto, Gastón Rubén Favale (42) es el técnico informático señalado como el organizador de los falsos castings donde se tomaban fotografías a menores de edad, imágenes que luego eran subidas a páginas de pornografía infantil e incluso utilizadas para amenazar a las propias víctimas, si manifestaban intenciones de dejar de sacarse fotos. Haciéndose pasar como productor y habiendo buscando a las menores de edad captadas por Camus para llevarlas al hotel alojamiento Los Lirios en Villa del Parque, allí realizaba las sesiones de fotos. Ese habría sido el escenario de los abusos y al menos una violación.

“Las fotos que me hacía desnuda las subía a Internet. Yo no sabía y después la gente me decía ‘fijate que ese chabón sube fotos tuyas en páginas porno’ y también las grababa y las subía a Internet, después se las daba a un chabón y ganaba plata con nosotras. Eso me enteré después cuando empezaron a contarme y me pasaban las páginas y me quería matar…”, detalló hace tiempo en cámara Gesell una de las víctimas.

No es la primera vez que comparten una causa en su contra: en 2018 ambos estuvieron involucrados en la extorsión que sufrió la conductora televisiva Susana Giménez, bajo la amenaza de fotos y videos de su nieta, Lucía Celasco.

Camus Hacker y Gastón Favale

El material que obtenían de las falsas producciones con las menores subía de tono a medida que se producían los encuentros y era luego vendido en internet, a espaldas de las víctimas. Para ellas, los trabajos prometidos nunca llegaron.

De los testimonios brindados en la causa se supo que los castings no habrían sido sólo a cambio de dinero sino que los imputados, aprovechándose de las necesidades y carencias de las menores, les habrían pagado con ropa, celulares, zapatillas y hasta útiles escolares.

Las víctimas serían todas menores de edad y han manifestado que fueron amenazadas por alguno de los imputados para que no brinden información ante la justicia, circunstancia que incluso motivó la adopción de medidas de resguardo en el marco del Legajo de Protección de Víctimas.

“En los delitos en los que se ve involucrada la trata de personas, la especial situación de sometimiento en la que se encuentran las víctimas de dichas maniobras frente a su agresor, merece una especial atención por parte de la justicia para evitar también que peligre el correcto desarrollo del proceso” , resaltó el juez Hornos.

Por decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Favale y Ioselli seguirán alojados en los complejos penitenciarios de Marcos Paz y Ezeiza, respectivamente, a la espera del juicio oral que se celebrará el próximo 11 de agosto.

Seguí leyendo:

Camus Hacker habría intentado suicidarse en la cárcel luego de confirmarse su procesamiento

Un médico fue condenado a 5 años de prisión por producir y distribuir pornografía infantil

La trampa de Camus Hacker: diez frases escalofriantes de dos de las víctimas