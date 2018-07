–"Me dijo de hacer fotos en el agua tipo en un jacuzzi toda llena de pintura que no se me vea nada y yo no sabía como decir que no…él no me dejaba decir que no… y yo me quería ir, le dije que sí… y no sé, fue tipo todo en un segundo que él me pasó el aceite y me tocó toda y yo me quedé dura…después me sacó las fotos y yo nada me puse a llorar… se me caían las lagrimas y él se hizo el boludo y me dijo como que cortábamos las fotos antes porque me veía triste…me alcanzó hasta dos cuadras de mi casa y me acuerdo que me puse re mal en una plaza, no lo podía creer" (A.C.)