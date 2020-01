La relación de los amigos no venía bien, contó otro testigo (no presencial) que declaró ante Torres. Y alguien refirió que Rossetti estaba ofendido con Katz porque este había empezado a tener vinculaciones con hombres que arman fiestas. “Eso no fue del agrado de Rosseti, quien lo acusaba a Katz de proteger o darle más bola a esos pibes que a él”, contó esta fuente al fiscal.