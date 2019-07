Por otro lado, la fiscal advirtió que el miércoles por la tarde tomó conocimiento, de un modo informal, de la versión que indica que, según los especialistas de la Clínica Ceni de Quilmes (donde Leguizamón está actualmente internada), no era necesario siquiera amputar la pierna derecha porque la infección no representaba semejante gravedad. Así y todo, advirtió que esa alternativa todavía no entró en el marco de lo legal.