Una de las ex parejas más mediáticas del campeón fue la diva de los teléfonos, Susana Giménez. Con ella estuvo cuatro años. Se pusieron de novios durante el rodaje de la película "La Mari", en 1974. "Me separé porque sentí que podía morir", confesó la conductora casi dos décadas después. En 1976 la mediática pareja protagonizó un drama de cobertura internacional en el hotel de Roma en el que se hospedaban. No faltaron insultos, gritos, trompadas por parte de él hacia ella, y lágrimas de Susana.