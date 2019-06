En un papel que entregó a un amigo, Corradi anotó los motivos de su huelga de hambre. Entre ellos, la imposibilidad de tener a su familia cerca (su esposa y sus hijos seguían en Paraguay), la falta de asistencia médica, psicológica y legal. Comida insuficiente que no respeta los valores calóricos y nutricionales básicos. "No me dejan tener visitas íntimas con mi esposa, pese a que es un derecho, ni acceder a un estudio. Además padezco un problema crónico en la columna. El colchón me genera un dolor insoportable en esa zona y en la pierna, pero en lugar de cambiármelo, me dieron un medicamento llamado Lyrica Pregabalina. Las contraindicaciones del remedio indican que puede causar mareos, confusión, alteración de la función mental y pérdida de memoria. A veces se me borra la visión. No respetan mis derechos pese a que nunca fui condenado. No cambiaron mi identidad", protestó Corradi.