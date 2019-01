Cuando se pregunta sobre lo que pasó, la mayoría de los trabajadores señalan que no estaban, que no saben, o algunos admiten haber visto a los cinco jóvenes pero que no advirtieron indicios de que pudieran llegar a causar problemas. Todos en Miramar conocen el lugar, del que ya fueron retirados todos los elementos de prueba requeridos por la Justicia y había ya nuevas carpas instaladas en el lugar en que ocurrieron los hechos.