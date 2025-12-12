Murió un sargento del Servicio Penitenciario Provincial de Chaco en un choque múltiple en la Ruta Nacional 16

Peritos y la Policía Caminera investigan la secuencia del siniestro vial que involucró a un Volkswagen Gol, una camioneta y un camión (Data Chaco)

La mañana de este viernes se vio marcada por un trágico accidente en la Ruta Nacional 16, en la provincia de Chaco, en un tramo castigado por la intensa lluvia que comenzó durante la madrugada. Las condiciones adversas de visibilidad y un asfalto mojado complicado derivaron en una colisión múltiple en el kilómetro 164, donde perdió la vida Claudio Alarcón, sargento del Servicio Penitenciario Provincial.

De acuerdo a fuentes policiales, las primeras hipótesis señalan que tanto el pavimento resbaladizo como una posible maniobra fallida o la respuesta limitada del sistema de frenos pudieron haber provocado el siniestro. El comisario Adolfo Treppo, jefe de la Policía Caminera Zona Interior, indicó que peritos trabajan en el lugar para determinar con precisión la secuencia de los hechos, indicó Diario Norte.

Testimonios de automovilistas y registros de emergencias y cámaras de paso forman parte de la investigación. Mientras tanto, el tramo afectado permaneció bajo señalización preventiva, en tanto se ordenaba el tránsito y se completaban las pericias.

El Servicio Penitenciario Provincial de Chaco lamentó la muerte de Alarcón y destacó su compromiso institucional

La víctima, Claudio Alarcón, de 43 años y oriundo de Quitilipi, integraba el staff del Complejo Penitenciario N°2 y conducía un Volkswagen Gol cuando, en circunstancias que aún se reconstruyen, impactó contra una camioneta Toyota Hilux y un camión Mercedes 815.

Su muerte generó conmoción entre quienes lo conocieron por su vínculo personal y profesional. El Servicio Penitenciario Provincial Chaco lamentó la pérdida y destacó su “compromiso y dedicación” hacia la institución, extendiendo las condolencias a familiares y compañeros.

“Desde el Servicio Penitenciario y de Readaptación Social, expresamos nuestro más profundo dolor por la pérdida de quien en vida fuera el Sargento Claudio Alarcón, quien será recordado siempre por su compromiso y dedicación hacia la Institución. Acompañamos con nuestras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento”, escribieron en un comunicado compartido a través de las redes sociales.

Desde la Escuela Técnica Marta Magdalena Touceda, donde Alarcón se graduó como Técnico en Computación, también transmitieron un mensaje de acompañamiento y pesar a sus allegados, según Diario Tag.

En la comunidad penitenciaria de Sáenz Peña, el fallecimiento de Alarcón dejó señales de dolor y solidaridad. Los colegas establecieron espacios de acompañamiento para la familia y los compañeros del sargento, en medio de una conmoción que atraviesa las filas del servicio.

Murieron tres militares y otros tres resultaron heridos en un accidente

Tres exmilitares del Ejército Argentino murieron y otros tres resultaron heridos en un vuelco en la Ruta Nacional 34, Jujuy (Policía Jujuy)

Tres exmilitares del Ejército murieron y otros tres sufrieron lesiones a raíz del vuelco de un vehículo en la provincia de Jujuy, específicamente en el departamento El Carmen.

El siniestro ocurrió semanas atrás, alrededor de las 18, en la ruta nacional N°34, en dirección San Pedro – Perico, en cercanías de San Juancito y a escasa distancia del cruce con la ruta nacional N°66.

De acuerdo con información brindada por El Tribuno Jujuy, seis hombres mayores de edad viajaban en una Renault Kangoo. El conductor perdió el control del utilitario, que terminó volcando al costado de la carretera. Las causas aún están en etapa de investigación.

Poco después del vuelco, varios testigos avisaron a los servicios de emergencia. Tanto policías como personal del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) acudieron de inmediato para socorrer a las víctimas.

Al arribar, los médicos comprobaron el deceso de tres de los pasajeros, quienes tenían 57, 61 y 64 años. Los otros tres presentaban heridas de diversa consideración, por lo que debieron ser derivados urgentemente al hospital Zabala, en la ciudad de Perico. Hasta el domingo, el estado de salud de los heridos se consideraba reservado.

Miembros de Seguridad Vial trabajaron en organizar la circulación, mientras expertos del departamento de Criminalística realizaron las pericias necesarias para esclarecer cómo sucedió el accidente.

Más tarde, los cadáveres de quienes murieron fueron trasladados a la morgue judicial de San Pedro. A su vez, el vehículo involucrado quedó bajo secuestro para ser peritado.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que todos los ocupantes eran militares retirados del Ejército Argentino y retornaban tras participar en una reunión de camaradería en la ciudad de San Pedro.

El procedimiento quedó bajo la órbita del personal policial de la Seccional 21°, que intervino siguiendo indicaciones del ayudante fiscal zonal dependiente del Ministerio Público de la Acusación.