Sociedad

Murió un sargento del Servicio Penitenciario Provincial de Chaco en un choque múltiple en la Ruta Nacional 16

La víctima fatal se llamaba Claudio Alarcón y tenía 43 años. Viajaba en un Volkswagen Gol y chocó contra una camioneta y un camión

Guardar
Peritos y la Policía Caminera
Peritos y la Policía Caminera investigan la secuencia del siniestro vial que involucró a un Volkswagen Gol, una camioneta y un camión (Data Chaco)

La mañana de este viernes se vio marcada por un trágico accidente en la Ruta Nacional 16, en la provincia de Chaco, en un tramo castigado por la intensa lluvia que comenzó durante la madrugada. Las condiciones adversas de visibilidad y un asfalto mojado complicado derivaron en una colisión múltiple en el kilómetro 164, donde perdió la vida Claudio Alarcón, sargento del Servicio Penitenciario Provincial.

De acuerdo a fuentes policiales, las primeras hipótesis señalan que tanto el pavimento resbaladizo como una posible maniobra fallida o la respuesta limitada del sistema de frenos pudieron haber provocado el siniestro. El comisario Adolfo Treppo, jefe de la Policía Caminera Zona Interior, indicó que peritos trabajan en el lugar para determinar con precisión la secuencia de los hechos, indicó Diario Norte.

Testimonios de automovilistas y registros de emergencias y cámaras de paso forman parte de la investigación. Mientras tanto, el tramo afectado permaneció bajo señalización preventiva, en tanto se ordenaba el tránsito y se completaban las pericias.

El Servicio Penitenciario Provincial de
El Servicio Penitenciario Provincial de Chaco lamentó la muerte de Alarcón y destacó su compromiso institucional

La víctima, Claudio Alarcón, de 43 años y oriundo de Quitilipi, integraba el staff del Complejo Penitenciario N°2 y conducía un Volkswagen Gol cuando, en circunstancias que aún se reconstruyen, impactó contra una camioneta Toyota Hilux y un camión Mercedes 815.

Su muerte generó conmoción entre quienes lo conocieron por su vínculo personal y profesional. El Servicio Penitenciario Provincial Chaco lamentó la pérdida y destacó su “compromiso y dedicación” hacia la institución, extendiendo las condolencias a familiares y compañeros.

“Desde el Servicio Penitenciario y de Readaptación Social, expresamos nuestro más profundo dolor por la pérdida de quien en vida fuera el Sargento Claudio Alarcón, quien será recordado siempre por su compromiso y dedicación hacia la Institución. Acompañamos con nuestras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento”, escribieron en un comunicado compartido a través de las redes sociales.

Desde la Escuela Técnica Marta Magdalena Touceda, donde Alarcón se graduó como Técnico en Computación, también transmitieron un mensaje de acompañamiento y pesar a sus allegados, según Diario Tag.

En la comunidad penitenciaria de Sáenz Peña, el fallecimiento de Alarcón dejó señales de dolor y solidaridad. Los colegas establecieron espacios de acompañamiento para la familia y los compañeros del sargento, en medio de una conmoción que atraviesa las filas del servicio.

Murieron tres militares y otros tres resultaron heridos en un accidente

Tres exmilitares del Ejército Argentino
Tres exmilitares del Ejército Argentino murieron y otros tres resultaron heridos en un vuelco en la Ruta Nacional 34, Jujuy (Policía Jujuy)

Tres exmilitares del Ejército murieron y otros tres sufrieron lesiones a raíz del vuelco de un vehículo en la provincia de Jujuy, específicamente en el departamento El Carmen.

El siniestro ocurrió semanas atrás, alrededor de las 18, en la ruta nacional N°34, en dirección San Pedro – Perico, en cercanías de San Juancito y a escasa distancia del cruce con la ruta nacional N°66.

De acuerdo con información brindada por El Tribuno Jujuy, seis hombres mayores de edad viajaban en una Renault Kangoo. El conductor perdió el control del utilitario, que terminó volcando al costado de la carretera. Las causas aún están en etapa de investigación.

Poco después del vuelco, varios testigos avisaron a los servicios de emergencia. Tanto policías como personal del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) acudieron de inmediato para socorrer a las víctimas.

Al arribar, los médicos comprobaron el deceso de tres de los pasajeros, quienes tenían 57, 61 y 64 años. Los otros tres presentaban heridas de diversa consideración, por lo que debieron ser derivados urgentemente al hospital Zabala, en la ciudad de Perico. Hasta el domingo, el estado de salud de los heridos se consideraba reservado.

Miembros de Seguridad Vial trabajaron en organizar la circulación, mientras expertos del departamento de Criminalística realizaron las pericias necesarias para esclarecer cómo sucedió el accidente.

Más tarde, los cadáveres de quienes murieron fueron trasladados a la morgue judicial de San Pedro. A su vez, el vehículo involucrado quedó bajo secuestro para ser peritado.

Fuentes oficiales indicaron a Infobae que todos los ocupantes eran militares retirados del Ejército Argentino y retornaban tras participar en una reunión de camaradería en la ciudad de San Pedro.

El procedimiento quedó bajo la órbita del personal policial de la Seccional 21°, que intervino siguiendo indicaciones del ayudante fiscal zonal dependiente del Ministerio Público de la Acusación.

Temas Relacionados

ChacoRuta Nacional 16Claudio AlarcónServicio Penitenciario Provincial de ChacoÚltimas noticias

Últimas Noticias

La UIF será querellante contra el Comando Vermelho en la causa por lavado de dinero en Argentina

Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal tras un recurso de queja presentada por el organismo, a cargo de Paul Starc. Por el hecho hay cinco miembros de la banda condenados

La UIF será querellante contra

Detuvieron al hombre acusado de filmar con cámaras ocultas a sus inquilinas en La Rioja

El propietario de un complejo destinado a estudiantes quedó bajo custodia tras una serie de denuncias presentadas por jóvenes que vivían en el lugar. La Justicia también secuestró computadoras y dispositivos de almacenamiento

Detuvieron al hombre acusado de

“Agarren 300 dólares y queda acá”: detuvieron a dos hombres que vendían droga en Constitución y quisieron sobornar a la policía

Oficiales de la Policía de la Ciudad que patrullaban la zona detectaron que los dos ocupantes de una camioneta comercializaban estupefacientes en la vía pública

“Agarren 300 dólares y queda

“Te salvaste de que no saqué el cuchillo”: acusan a dos mujeres de maltratar y amenazar chicos de un hogar en Balcarce

Son dos empleadas de la institución que ya fueron echadas y serán indagadas por la Justicia de Mar del Plata

“Te salvaste de que no

El crudo relato del nieto de la directora del Ballet Salta condenada por abuso sexual: “A los 10 años empezó con manoseos”

Se trata de Marina Tondini, sentenciada por los abusos cometidos a la víctima durante siete años. Todavía no irá a prisión. El estremecedor testimonio del joven

El crudo relato del nieto
DEPORTES
La verdad detrás de la

La verdad detrás de la posible llegada de un ex futbolista de Boca Juniors al cuerpo técnico de Claudio Úbeda

Una ex figura de la NBA dio detalles de su lucha contra un agresivo cáncer: “No quiero quedarme de brazos cruzados”

El argentino Nico Varrone completó el último día de actividad con la Fórmula 2: el trabajo en Abu Dhabi para lograr el objetivo de la F1

Ariel Holan habló por primera vez de su salida de Rosario Central y se refirió al título que le dieron por la Tabla Anual

Helmut Marko reveló los motivos de su salida de Red Bull tras el final de la temporada de la F1 y contó cuál fue la reacción de Verstappen

TELESHOW
El encuentro a solas de

El encuentro a solas de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez: “Una voz increíble”

La última noche de Shakira en Buenos Aires: emoción y celebridades en la Caminata de La Loba

Cómo sigue la salud de Joaquín Levinton luego de sufrir un infarto de miocardio

Nicole Neumann y Fabián Cubero exponen más que nunca la grieta familiar a días del cumpleaños de 15 de Allegra

La nueva aventura de Los Totora: un viaje a la intimidad de la banda entre asados, música y amigos

INFOBAE AMÉRICA

Sale un libro póstumo de

Sale un libro póstumo de Silvia Molloy: habla de sus amigos Victoria Ocampo, Bioy Casares, Manuel Puig y otros

Modernización de la infraestructura móvil gana premio internacional por impulsar la conectividad y el avance digital

Trump anunció que Tailandia y Camboya acordaron un cese de hostilidades tras la escalada fronteriza que dejó una treintena de muertos

Lituania interceptó en una semana más de 20 globos bielorrusos que violaron su espacio aéreo

La directora del grupo de museos Tate anuncia su salida tras nueve años al frente