Mendoza: reabrirán un histórico paso fronterizo entre Argentina y Chile

Con la habilitación programada a partir del 15 de diciembre, el tránsito por el Paso Internacional Planchón Vergara permitirá la circulación diaria de vehículos altos entre Malargüe y la Región del Maule, facilitando opciones para los turistas

El paso conecta la localidad mendocina de Malargüe con la comuna de Romeral en Chile

El Paso Internacional Planchón-Vergara volverá a estar habilitado esta temporada en la provincia de Mendoza, después de una gestión coordinada entre autoridades de Argentina y Chile para mejorar la conectividad y ampliar las alternativas de cruce en la cordillera.

Desde el 15 de diciembre, el tránsito estará permitido diariamente entre las 9 y las 18 horas, aunque los horarios tendrán variaciones según el sentido: el egreso desde Argentina será posible de 9 a 19, mientras que el ingreso al país funcionará entre las 8 y las 18.

La apertura coincide con el inicio de la temporada de verano, buscando incentivar tanto el turismo como las actividades productivas en la región que une Malargüe y la Región del Maule.

El paso, también conocido como Paso del Planchón, mantiene una importancia estratégica en la unión de territorios, especialmente porque conecta Malargüe con la comuna chilena de Romeral y la provincia de Curicó, atravesando escenarios dominados por el complejo volcánico Planchón-Peteroa. Tradicionalmente, funcionó solo para camionetas 4x4 debido a que los caminos son de ripio hasta territorio chileno.

El corredor se presenta como una alternativa al Paso Pehuenche y el Cristo Redentor facilitando el vínculo turístico y comercial

Sin embargo, en este ciclo, los organizadores confirmaron: “El Paso estará habilitado para vehículos altos, aunque no será requisito contar con doble tracción”, señalaron desde el municipio de Malargüe, decisión consensuada con las Coordinaciones de Pasos Internacionales y el alcalde de Romeral.

Entre los objetivos marcados por las autoridades resalta la voluntad de “brindar mayor previsibilidad y seguridad a familias, turistas y visitantes”, además de diversificar las rutas disponibles para el cruce, ofreciendo una opción complementaria al Paso Pehuenche y al Cristo Redentor.

La baja circulación y la belleza del recorrido se destacan, aunque, como anticiparon, las condiciones del recorrido pueden volverse exigentes en caso de mal clima. “Por eso se recomienda salir con provisiones, revisar el estado del vehículo y consultar pronósticos antes de iniciar la travesía”, recomendaron desde Vialidad Provincial.

Si bien los servicios en el trayecto resultan limitados, la reactivación de este cruce impulsa nuevas oportunidades en la zona fronteriza. La expectativa de un mayor flujo de visitantes renueva las posibilidades para comercios, servicios turísticos y habitantes de ambos países, quienes apuestan a recuperar los lazos de integración histórica y la generación de alternativas para el desarrollo regional.

El valor del peaje en un puente desde Corrientes a Brasil bajó de $28.000 a $1.600

Bajó considerablemente el precio del peaje del puente que une Santo Tomé, en Corrientes, con Sao Borja, en Brasil

Los usuarios habituales del puente que conecta Santo Tomé, en Corrientes, con Sao Borja, en Brasil, celebraron en las últimas horas la significativa baja del precio del peaje que hay que abonar para utilizar ese camino. La nueva concesionaria del ducto que une a ambas ciudades decidió bajar los costos: ahora, un auto que no sea de la zona de libre tránsito vehicular, en lugar de pagar $28.000 (95 reales), abonará $1.600 (4,90 reales).

La medida alcanza también a otras categorías: para autos con remolque, bajó de $42.000 (R$140) a $2.400 (R$7,40); y el transporte internacional de pasajeros fue de $85.000 (R$ 280) a $4.800 (R$14,80).

Los residentes que viven en la zona de Santo Tomé y Sao Borja y tienen el TVF (tránsito vecinal fronterizo) no pagan el servicio. Esto fue un logro que alcanzaron hace tres años con la anterior concesionaria y que la nueva respetó.

Las estimaciones oficiales indican que por el paso transitan a diario unos 400 vehículos. Y que el número se triplica durante la temporada alta de verano, por el cruce de turistas hacia las playas de Brasil.

“No quiero decir que el otro concesionario cobraba de más y este menos. Es una situación diferente. No podemos medir con la misma vara”, le dijo a Infobae José Augusto Suaid, intendente de Santo Tomé.

Luego, aclaró: “El anterior contrato era por la construcción del puente. Tenían 25 años para recuperar la inversión. Era otro tipo de concesión. Ahora, el costo de la obra ya fue amortizado, ya se recuperó el dinero invertido en la construcción. La nueva concesión empieza con una dinámica distinta”.

El mandatario local entendió que los valores actuales son “competitivos” y “favorables”, teniendo en cuenta que el paso, por el centro unificado de frontera, es “más ágil que otros”, donde los camiones pueden perder hasta un día para hacer aduana, destacó. “Tenemos muy buenas perspectivas”, subrayó Suaid.

MendozaPaso fronterizoChileMalargüeÚltimas noticias

Continúan el incendio forestal en

Volverán a abrir la estación

Acusaron a una mujer que

Una nena de 12 años

El equipo de Estados Unidos

L-Gante habló tras el fuerte

María Corina Machado evalúa un

