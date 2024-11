Invasión de hormigas voladoras en el AMBA: a qué se debe este fenómeno y cómo se podría eliminar la plaga

Invasión de hormigas voladoras en el AMBA

Vecinos de distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se volcaron en las redes sociales durante los últimos días para advertir sobre una importante invasión de hormigas voladoras. Estos insectos suelen moverse en colonias y desde este martes comenzaron a ser vistas en patios, paredes, techos, terrazas y parques de algunos barrios porteños, tales como Villa Urquiza, Palermo, Villa Crespo, Belgrano y Villa Luro, entre otros. También fueron reportadas en algunas localidades del territorio bonaerense, como en los partidos de Lomas de Zamora y Ezeiza.

Entre sorprendidos y preocupados por la invasión, los afectados por este fenómeno grabaron videos desde sus casas y los compartieron en redes sociales.

Ahora bien, ¿representa un riesgo esta repentina invasión de hormigas voladoras en el AMBA?

La respuesta es no, debido a que la aparición masiva de esta especie de insectos responde a los vuelos nupciales típicos de esta época del año. La presencia de alas en las hormigas tiene lugar durante el ciclo del apareamiento: según detalla el sitio Meteored, suelen aparecer principalmente en otoño, pero también con las primeras lluvias de la primavera.

Luis Calcaterra, profesor de Ciencias Biológicas de la UBA, llevó tranquilidad a los vecinos de CABA y la provincia de Buenos Aires al asegurar que se trata de “un ciclo natural” en la vida de “las hormigas cortadoras de hojas”, especie dominante entre Argentina y el sur de Estados Unidos.

Miles de hormigas voladoras sorprendieron a vecinos del AMBA este martes por la mañana

“Después de una lluvia o cuando baja la presión atmosférica, que son como las condiciones ideales, salen los sexuados para aparearse en el aire. La mayoría de las hormigas se aparean en el aire, copulan, el macho muere en general un tiempo después, la hembra aterriza, hace una pequeña cámara a unos pocos centímetros, se enclaustra y empieza a poner huevos”, explicó hoy miércoles el profesor Calcaterra, en diálogo con radio Urbana Play.

En la misma línea, el experto amplió: “Una vez que pone muchos huevos, no las vemos a estas cortadoras durante dos o tres meses, y después, cuando ya tienen una cantidad más importante de obreras, empiezan a salir y las vemos cortando las plantas”. Un dato interesante -y quizás poco difundido- de las hormigas es que tienen un sistema de reproducción haplodiplonte, exclusivo del grupo de insectos llamado Himenópteros, al cual también pertenecen la abeja y la avispa.

“Esa hembra que se apareó en el aire y que tiene el esperma de uno o más machos en una espermateca, donde guarda el esperma, tiene la capacidad de fecundar o no el huevo. Si el huevo está fecundado, va a ser diploide y va a ser una hembra, que puede ser alada, o puede dar un macho que no es fecundado, que es haploide”, detalló Calcaterra sobre este sistema de reproducción.

Sobre ese punto, completó: “La hembra puede decidir, además, por las condiciones ambientales y el momento del año, si ese huevo va a dar una obrera, la que va a trabajar y salir a colectar, o un sexuado, una hembra alada que se va a transformar en una reina”

La imagen tomada desde la ventana de un departamento que da cuenta de la aparición masiva de hormigas voladoras en el AMBA

En cuanto a la presencia de alas en las hormigas, el experto de la UBA señaló que “solo los machos y las hembras tienen alas, que son las que en general edifican debajo de las casas y salen por cualquier agujero que vemos”. Y aclaró: “Las que no vuelan son solo hembras que no son fértiles, no se pueden reproducir”.

Consultado por la mejor estrategia para combatir este tipo de plagas, Calcaterra apuntó que la hormiga reina de una colonia debería ser el objetivo a eliminar. “Es la única que tiene la capacidad de seguir manteniendo la colonia”, justificó.

“El problema este de la invasión es simplemente que siguen su instinto y quieren volar para aparearse y formar nuevas colonias”, concluyó el biólogo.