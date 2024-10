Un grupo de padres denunció a un profesor por hacerles leer libros “pornográficos” a sus alumnos

El Colegio Corazón de María de Mendoza donde el profesor denunciado daba clases de Literatura y Lengua (Google Maps)

El Colegio Corazón de María de la provincia de Mendoza, se encuentra en el centro de una controversia después de que un grupo de padres de alumnos presentara seis denuncias penales contra un profesor de Lengua y Literatura.

De acuerdo a los informes, el docente habría incitado a los estudiantes a describir en detalle el contenido sexual de un libro que les asignó, lo que fue interpretado como acoso por parte del docente. Este incidente llevó a la Dirección General de Escuelas a suspender al profesor por 20 días mientras se lleva a cabo una investigación, según informó el portal Mdz.

El episodio se desencadenó cuando, durante una presentación sobre el libro leído, el profesor insistió en que los estudiantes compartieran sus experiencias personales relacionadas con el texto, incluyendo detalles como la ropa que llevaban puesta al leerlo. Esta situación fue reportada por una de las alumnas a sus padres, quienes acudieron al colegio ubicado en la calle Coronel Rodríguez 853 para expresar su preocupación.

Además del incidente en clase, los padres revisaron la lista de libros recomendados por el profesor y encontraron que varios de ellos contenían material que consideraban inapropiado para los jóvenes. Uno de los títulos en cuestión es “Cometierra”, una novela de Dolores Reyes que fue parte de las lecturas asignadas.

Desde el Ministerio de Educación provincial, se informó que, aunque se recibieron denuncias sobre la distribución de literatura considerada inapropiada por tratar temas de sexo y drogas, aún no se ha determinado la existencia de un delito.

Por su parte, y según informó el diario Los Andes, la Dirección General de Escuelas comunicó que “Cometierra” no forma parte de la lista de textos recomendados por la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE).

La novela cuestionada "Cometierra", de Dolores Reyes (Santiago Saferstein)

Cabe recordar que en Neuquén, la misma novela generó controversia en el ámbito educativo. A mediados de 2022, padres de estudiantes del colegio privado Pablo VI expresaron su descontento ante las autoridades por la inclusión de este libro en el plan de lectura para alumnos de segundo año. La obra, publicada en 2019, aborda temas sensibles como el femicidio y ha sido reconocida internacionalmente, pero ha sido considerada inapropiada por algunos sectores de la comunidad educativa.

Y en mayo de 2023, una situación similar se presentó en Necochea, donde la Jefatura Distrital decidió apartar a una docente de la escuela secundaria pública N°7 por haber asignado la lectura de esta misma novela.

Es de destacar que Cometierra, una novela intensa ambientada en la profundidad del conurbano bonaerense, es la historia de una joven vidente a la que recurren vecinos desesperados. Se trata de un ser que tiene la capacidad de darles respuesta a los que buscan y su don la acompaña desde chiquita, desde cuando ella misma era una nena desesperada por la brutal ausencia de su madre.

La novela logra ver dónde están los que faltan y para eso, para ver ese más allá que muchas veces es la muerte pero que también puede ser un cautiverio, necesita que le alcancen un puñado de tierra cercana a los cuerpos ausentes. La escena se repite. Ella cierra los ojos, toma el puñado de tierra y lo traga: es en ese acto cuando llega, con más o menos esfuerzo, con más o menos fortuna, el contacto con la imagen esperada, esa respuesta que puede calmar la angustia de los que van tras sus desaparecidos.

El comienzo es el siguiente: “Los muertos no ranchan donde los vivos. Tenés que entender. No me importa. Mamá se guarda acá, en mi casa, en la tierra. Aflojá de una vez, todos te esperan. Si no me escuchan, trago tierra”.