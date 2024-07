Comenzarán a inhumar este lunes los restos abandonados en el Cementerio de La Plata

El descubrimiento se produjo en febrero pasado. Este lunes, comenzarán a inhumar los restos

Comenzará este lunes la inhumación de los restos halladosabandonados en el cementerio de La Plata, según informaron fuentes oficiales.

El macabro hallazgo se dio a conocer en febrero pasado, tras una auditoría municipal a pedido del intendente Julio Alak, según señalaron desde la comuna.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron 501 ataúdes y 200 bolsas con los huesos que pertenecían a más de 13 mil personas, y que estaban alojados en cuatro depósitos en malas condiciones.

Tras meses de investigación, el proceso de inhumación de los restos se llevará a cabo este lunes en el cementerio municipal. Se trata de la primera parte de lo hallado.

Los huesos fueron encontrados en pésimas condiciones de preservación. Además, los depósitos no estaban preparados para conservar cadáveres o restos óseos humanos.

Los restos estaban en cuatro depósitos en mal estado que no estaban destinados para conservarlos

“Están llenos, en algunos no se puede ni transitar por dentro. Hubo que meter las cámaras por las claraboyas del techo. Había restos óseos apilados los 2.20 metros”, detallaron las fuentes del caso luego del descubrimiento.

Según indicaron, había unos 13 mil cadáveres abandonados. A ese número se llegó a través del cálculo de los ataúdes, los restos óseos y las bolsas encontradas, y teniendo en cuenta la capacidad de los depósitos.

Excepto en 16 casos, los ataúdes tenían una placa con el nombre de la persona fallecida y la fecha en la tapa de madera.

“En el caso de las bolsas, había muchas atadas con nombre y apellidos, y luego otras no tenían y no se sabe. También había otras bolsas que estaban abiertas con restos dispersos, así que hubo que barrer, reembolsar y no se sabe quiénes son. Son restos óseos mezclados”, añadieron a este medio tras el descubrimiento.

En uno de los depósitos, denominado “sala de velatorios”, había cerca de 200 bolsas de consorcio negras con restos óseos, muchas de ellas sin identificación

Las autoridades suponen que los huesos fueron encontrados en ese lugar porque los cementerios están saturados. “Se llenaron y ya no hay más lugar y no bajaba el nivel de huesos. Como no tenían osarios, empezaron a poner en otros ambientes del cementerio con los restos exhumados”, explicaron.

Y continuaron: “El cementerio tiene que exhumar unas 10 personas por día aproximadamente, y como no había espacio, se mandaban ahí, a lugares que no eran propios para ser ocupados por estos cuerpos”.

Se encontraron 501 ataúdes y 200 bolsas con los huesos que pertenecían a más de 13 mil personas

El panteón denominado “Protectora” fue uno de los primeros lugares donde se detectaron situaciones extrañas. En un subsuelo con escalera, los inspectores percibieron un olor fuerte y nauseabundo. Allí, descubrieron 16 féretros de madera con una protección interior metálica.

Además, varios cajones estaban en el piso con agua estancada. Ninguno de ellos tenía las identificaciones correspondientes. Para las autoridades, esto “no ha sido producto de un desgaste natural”, sino que “se trató de un acto llevado a cabo de forma deliberada”.

En un segundo depósito, denominado “sala de velatorios”, había cerca de 200 bolsas de consorcio negras con restos óseos, muchas de ellas sin identificación. Allí también se encontraron otros 15 cajones féretros de madera.

Por su parte, el Intendente de La Plata se refirió al hallazgo y remarcó que este lunes comenzarán a “reparar la dolorosa e indigna situación”. Y añadió: “Este tipo de acciones reparatorias concluirán con la construcción de un nuevo osario que, además de cumplir con su función, tendrá las características de memorial de nuestra ciudad”.

Tras el descubrimiento, las autoridades locales radicaron una denuncia penal y comenzó una investigación que llevó meses. En tanto, el Municipio convocó a la Escribanía General de Gobierno y al director provincial de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Incháurregui, experto en antropología forense, para dirigir un detallado trabajo y esclarecer el origen de las irregularidades, intentar confirmar la identidad y la procedencia de los restos.