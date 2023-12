“Me salvé porque me tiré abajo de un escalón”: el relato de una sobreviviente al temporal trágico en Bahía Blanca

El Club Bahiense del Norte de Bahía Blanca, lugar de la tragedia producto del temporal (Télam)

La calle Salta al 28, en Bahía Blanca, fue el epicentro de la tragedia que provocó el temporal durante el último sábado. Allí se ubica el Club Bahiense del Norte en donde una pared se derrumbó, el techo colapsó y provocó la muerte de 13 personas que iban a presenciar un festival de patín.

Tatiana Ortega fue una de las sobrevivientes de aquel fatídico momento en el cual iba a participar Morena, su hija, junto a dos sobrinas y vio morir a su primo, Bryan Ortega, que estaba junto a ella.

El evento deportivo estaba programado para las 21. Ella estaba citada a las 19 y se ubicó en una de las gradas. “Buscamos un buen lugar para ver a mi hija y sentimos que empezó a caer agua a nuestras espaldas, había más papás de las nenas en un lugar más alto”, rememoró la mujer al portal La Brújula 24.

Veinte minutos después ocurrió el desastre. “Hasta ese momento sentíamos que caía agua en las chapas, que era lluvia normal. Mi hija va los días de lluvia porque compite, de repente vi como se infló el techo y se cayó el paredón: nunca había pasado algo así”, contó

El salón del club Bahiense del Norte antes de la tragedia

El estremecedor relato en primera persona reflejó la gravedad del momento. “La pared que cayó estaba a mi espalda y me salvé porque me tiré abajo de un escalón de madera, no sé de dónde saqué la lucidez para hacerlo, todos se tiraron para adelante”. Y prosiguió con el dramático momento: “No puedo creer cómo no tengo nada, solo tenía el tablón arriba de mi espalda con los escombros, cuando abrí los ojos era todo polvo, me fui corriendo por las estructuras de las escaleras para poder salir”, recordó.

Otro de los momentos más impactantes fue cuando recordó que su hija “se fue del lugar 15 segundos antes y vio como me caía todo encima”. El panorama era desolador: “Había muchos muertos y heridos que llevaban al centro de la pista, la gente golpeada, quebrada, fue terrible”, describió.

El afiche promocional del evento de patín del último sábado

Luego, en su relato, Tatiana recordó que se tuvo que llevar a una amiga de Morena y a las hijas de su primo, que falleció producto de los golpes. “Realmente haber salido sin un raspón fue un milagro, no lo puedo creer”, sostuvo, y agregó que, producto del caos, tardaron media hora en llamar a las ambulancias de la zona.

“Por suerte los chicos de los clubes invitados y los propios estaban en el medio de la cancha, un poco lejos de la pared que se derrumbó. La familia del patín está de luto”, cerró Tatiana, conmovida por el trágico hecho.

El Presidente encabezó un comité de crisis

Los nombres de 13 de las víctimas fueron confirmados por fuentes de la municipalidad de Bahía Blanca. Se trata de Juliana Barquero (51), Rubén Baldi (45), Benicio Baldi (menor de edad), Adriana María Contento (63), Norma Gladys Nieto (61), María Laura Rodríguez, Federico Luis Duo (44), Diego Carrasco, Luis Pérez, Juana Graciela Danszyt (67), Rosa Figueroa, Bryan Ortega y Diego Casatti (45), quien era empleado municipal.

La reconstrucción de Bahía Blanca

Tras el feroz temporal, el municipio destinó 30 agentes de Defensa Civil, 120 policías de la provincia de Buenos Aires, 46 Bomberos bonaerenses, 40 funcionarios de Tránsito y 17 del Servicio Siempre. Asimismo, se contabilizaron 315 evacuados repartidos en los centros anteriormente mencionados.

A su vez, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires trabajan en conjunto en la “reconstrucción” de la ciudad.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos quedarse en sus casas (X: @sebawhite)

Anoche el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas informó que el Comando de Zona de Emergencia Bahía Blanca, continúa con la ejecución “de actividades tendientes a contener la situación de emergencia ocasionada por el temporal ocurrido en la zona”. Las tareas apuntan al despeje de árboles caídos y escombros, transporte y asistencia a personas afectadas, provisión de energía eléctrica y apoyo en comunicaciones, entre otros.

Para los diferentes trabajos que demanda la crisis de la ciudad, hay 480 efectivos asignados, 26 camiones para el transporte de personal y material; 2 retro excavadora y cargadora JCB y 4 camiones volcadores. Asimismo, 12 motosierras y herramientas de mano (picos, palas, hachas) con sus operadores y cuatro embarcaciones: el patrullero ARA KING y 3 botes neumáticos, cargados en la cubierta del patrullero, en navegación hacia el Puerto de Zárate.