Hoy se conoce el ganador del Booker Prize: hay una argentina y un brasileño entre los finalistas

Selva Almada, de Entre Ríos, Argentina, y su novela finalista: “No es un río”

Hoy, en la Sala de Turbinas de la Tate Modern de Londres, se realiza la ceremonia de entrega del Booker Prize. Lo presentará Jack Edwards, yotuber británico conocido como el “bibliotecario residente de Internet”. Tras darse a conocer la lista larga y más tarde la lista corta, llegó la hora de la verdad: ¿qué libro ganará?

Después del Nobel, sin dudas es el premio internacional más importante. Lo que distingue son obras traducidas al inglés y reconoce tanto al autor como al traductor otorgándole 25 mil libras esterlinas para cada uno. Lo mismo para los preseleccionados: 5 mil libras esterlinas a cada uno, tanto autor como traductor.

Un jurado compuesto por William Kentridge, Natalie Diaz, Eleanor Wachtel, Aaron Robertson y Romesh Gunesekera eligió entre 149 libros publicados en el Reino Unido e Irlanda entre el 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024 y presentados al premio por las editoriales.

Itamar Vieira Junior, nacido en Salvador de Bahía, compite con “Arado torcido”

Entre los finalistas hay una autora argentina: Selva Almada. El libro con el que compite se titula No es un río y fue traducido por Annie McDermott para el sello Charco Press. La novela completa una “trilogía de varones”, inaugurada con El viento que arrasa y seguida por Ladrilleros.

El escenario de No es un río es la Argentina rural, donde indaga en la crueldad y la violencia del universo masculino. “Humana, pero a la vez animal y vegetal, esta novela fluye como un cauce, una larga conversación o el afecto entre seres que se quieren”, se lee en la contratapa.

Hay, además, otro autor de América del Sur, Itamar Vieira Junior, cuyo libro, traducido del portugués por Johnny Lorenz para para Verso Fiction, es Arado torcido. El logro, en este caso, es doble: este autor de 44 años, el más joven de la lista, introduce a Brasil por primera vez entre los finalistas del galardón.

Conforman el jurado William Kentridge, Natalie Diaz, Eleanor Wachtel, Aaron Robertson y Romesh Gunesekera (Foto: Hugo Glendinning)

Con Ia Genberg pasa algo similar: su libro, The Details, traducido por Kira Josefsson, hace que por primera vez un autor sueco ingreso en la lista. Bestseller en su país y con traducciones en 29 idiomas, la novela revela una celebración íntima y poderosa de lo que significa ser humano.

Completan la lista corta el surcoreano Hwang Sok-yong (Mater 2-10, traducción de Sora Kim-Russell), la alemana Jenny Erpenbeck (Kairos, traducción de Michael Hofmann) y la neerlandesa Jente Posthuma (What I’d Rather Not Think About, traducción de Sarah Timmer Harvey).

“Estos libros soportan el peso del pasado y, al mismo tiempo, abordan las realidades actuales del racismo y la opresión, la violencia global y el desastre ecológico”, explicó Eleanor Wachtel, presidenta del jurado del Booker Prize 2024. Hoy sabremos quien se quedará con el premio.

(Fotos: thebookerprizes.com)