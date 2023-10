Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica: “La Inteligencia Artificial es tan importante para la humanidad como lo fue el fuego”

Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, participó del America Business Forum

Por octavo año consecutivo, empresarios, CEOs, autoridades de gobierno, ONGs y exponentes de la cultura y los negocios se reunieron en Punta del Este, Uruguay, para participar de una nueva edición de America Business Forum, el evento que tiene por objetivo proyectar el futuro económico y cultural del continente. En ese marco, una de las referentes invitadas fue Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, quien dejó varias definiciones sobre el presente y el futuro del mundo de la tecnología e innovación, y destacó que “la Inteligencia Artificial es tan importante para la humanidad como lo fue el fuego y la electricidad”.

Te puede interesar: Función del Asistente de Google preguntará si las llamadas recibidas son urgentes

“No cabe duda que la IA está en pleno auge. Nosotros en Google comenzamos a usarla en 2001 con el tan conocido ‘quisiste decir’ que nos aparece cuando nos confundimos al escribir en el buscador o en un mail. Muchas empresas de América Latina están usando nuestras funciones de IA, y muchos de ustedes lo están usando también, como por ejemplo, con Google Lens cuando decimos ‘buscar tal foto’ ya lo estamos usando”, dijo en una entrevista con Ismael Cala. Aunque advirtió: “No todo es color de rosas, la IA también tiene algunos efectos negativos para la sociedad. La seguridad de la gente no puede ponerse en juego”.

“Por eso, cualquier cosa que nosotros hagamos a través de Google, sigue ese principio —continuó—. En línea con eso, está la privacidad, el tesoro más importante de todos nosotros. Por eso, pronto el mundo operará sin cookies. El poder está en los usuarios, ellos tienen el control de la información, hay que hacer un uso responsable de la tecnología”.

La referente de la industria de la tecnología fue entrevistada por Ismael Cala

La oradora también valoró el aporte fundamental de la tecnología con el futuro de la educación y la equidad. “Creo firmemente que la tecnología es un elemento igualador, es el mejor amigo de la democracia, la democracia del conocimiento. Hoy todo tipo de empresa, chica, mediana o grande, puede tener los recursos necesarios para hacerla funcionar gracias a las tecnología. Hoy el conocimiento es clave, es lo que nos da poder, que nos ayuda a tomar decisiones. En Google, nuestra misión es organizar la información que existe en el mundo, haciéndola accesible para todos, buscando siempre abrazar la inclusión”, dijo.

Te puede interesar: Siete recomendaciones para proteger una cuenta de Google

“No cabe duda que el conocimiento es poder y, hablando de inclusión, es clave para el desarrollo de América Latina. Hoy en día el acceso a cursos y capacitaciones está cada vez más al alcance de nuestras manos gracias al internet. En nuestras plataformas se pueden encontrar cursos para cualquier persona. No se necesita ningún conocimiento previo para hacerlos. Nuestro principal objetivo es que todos los usuarios puedan capacitarse y poder facilitarles la igualdad de oportunidades”, insistió.

Noreña trabaja en Google hace 18 años

Noreña nació en Cali, Colombia, y reside en San Pablo, Brasil, desde 1996. Durante su exposición recordó sus inicios en la empresa de tecnología multinacional. “Hace 18 años entré a trabajar en Google y esa conexión emocional se dio desde el primer momento. Hace 18 años no sabía qué significaba Google más allá del buscador. Yo tenía un emprendimiento muy pequeño, un negocio de cosmética, y necesitaba de alguna plataforma para poder contratar revendedoras. Y así conocí las soluciones publicitarias de Google y cómo ser eficiente en mi negocio, ya que yo no tenía mucho dinero para invertir. Y fue esa relación comercial lo que me llevó a conocer y a interesarme luego en trabajar en Google”.

Te puede interesar: DeepMind, la IA de Google, capaz de identificar alteraciones dañinas o mutaciones en el ADN humano

Para cerrar, Adriana comentó: “Hoy es muy difícil imaginar cómo sería el mundo sin Google, y sobre todo sin las millones de oportunidades que Google creó y crea cada día: para personas de todo el mundo, que se educan, aprenden, viajan y se comunican con nuestros productos; para pequeñas empresas, que promocionan sus productos dentro y fuera de sus países; y para creadores de contenido, que se dieron a conocer a través de una plataforma como YouTube, solo por mencionar algunos ejemplos. Google busca acercar a las personas y generar negocios a través de la tecnología, y estos son objetivos que yo comparto mucho”.