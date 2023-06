Nunca le regalaron una muñeca y sus hermanas le cumplieron el sueño a los 69 años: el video que emocionó a todos

El momento en que María Cristina recibe la muñeca que siempre quiso (@claudyasubidia)

Lo único que María Cristina Sulviría quería de niña era tener una muñeca sentada en la cama. Le gustaba una de esas grandes, con pelo largo y vestido. Pensaba en peinarla y jugar con ella todas las tardes para volverla a su caja en las noches así no se arruinaba. No pudo tenerla.

La familia, conformada por el matrimonio, seis hijos y seis hijas, no tenía los medios para hacer regalos en los cumpleaños; y las muñecas formaban parte de un sueño.

No fue hasta la última Pascua que María Cristina supo que aquello que tanto había anhelado se haría realidad durante un almuerzo familiar.

La historia

“Siempre fuimos muy pobres y nuestros padres no podían darnos los gustos, y ninguna de las seis habíamos tenido una muñeca en nuestra infancia. Yo soy la mayor, tengo 77 años, pero el sueño de la muñeca me lo cumplió mi mamá con uno de mis hermanos. La verdad es que ya de grande nunca pensé en comprármela yo, pero un día ellos me sorprenden cuando ya estaba casada y me emocionó mucho recibirla”, cuenta Elsa, hermana de María Cristina, quien luego de horas y horas de búsqueda logró encontrar la indicada para regalarle.

“Caminé mucho por San Miguel, donde vivo, porque las muñecas que venden ahora no son como las de antes, como las que nosotras mirábamos en las vidrieras, pero por suerte encontré una muy parecida a las que nos hacían soñar despiertas y se la compré. Cristina dijo siempre que quería esa muñeca para tenerla sentada en su cama, de adorno, así que aprovechando que había llegado de visita nuestra hermana Claudia (la mujer que compartió el video que se volvió viral), que vive en Miami, nos juntamos todos en Sal Luis, donde vive Cristina, y bueno hasta ahí la llevé y se la di, delante de todos”.

María Cristina con su muñeca (@claudyasubidia)

A Cristina, que tiene retraso madurativo, le pidieron que cerrara los ojos y extendiera los brazos y las manos. Algo nerviosa, así lo hizo. Detrás llegó Claudia con una gran caja que depositó frente a ella mientras la familia arengaba: “¡Que lo abra! ¡Que lo abra!..”.

Con ayuda, y visiblemente emocionada, comenzó a bajar la bolsa de regalo y la caja que guardaba a su muñeca asomó. Apenas vio completa a la muñeca con la que había soñado por más de 63 años se largó a llorar, hundida en los brazos de sus hermanas.

Las conmovedoras imágenes fueron compartidas por Claudia en su cuenta de TikTok (@claudyasubidia) y hace unos días se hicieron virales. “Cuando éramos chicas nunca pudimos comprarle una muñeca”, dice el texto que acompaña al video. “¡Me encanta!”, apenas pudo decir la homenajeada entre lágrimas.

“Desde ese día, la tiene en su cama, la cuida mucho porque de verdad para ella tiene un valor simbólico muy importante. De noche la vuelve a la caja y la deja al lado de su cama”, cuenta.

Antes del emotivo almuerzo, la familia había salido de paseo a la feria que se realizaba en la plaza del centro de San Luis. “Ella no dejaba de mirar a las muñecas que vendían ahí, las que son artesanales y fabricadas por unas mujeres bolivianas, no dejaba de verlas ni tocarlas. Así que supe que debía darle el regalo”.

María Cristina y sus hermanas

Para la familia, lo importante era compartir el momento: “Estábamos casi toda la familia en la casa de Claudia y era el momento justo para darle el regalo que esperó prácticamente toda su vida. Parece que no, pero cuando uno no recibe un regalo tan esperado de chico, no se lo olvida y el deseo queda pendiente. Aunque siempre entendimos la situación familiar, soñábamos con que Papá Noel o los Reyes nos regalaran las muñecas, pero nunca pasaba”, lamenta.

Sorprendida por las repercusiones del video, Elsa dice que no esperaba tampoco recibir tanto cariño. “El otro día salí a comprar y un chico me preguntó si era la señora del video de la muñeca, y no sabía qué decirle... De tecnología no entiendo nada, no sé qué es un video viral, pero parece que mucha gente ya lo vio; y les agradezco porque sé que todos se conmovieron”, finaliza.

