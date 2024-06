Boca hizo una millonaria oferta por Alan Velasco que Dallas rechazó: Riquelme planea una nueva propuesta

El presidente de Boca en su palco de La Bombonera

Boca Juniors sigue activo en el mercado de pases. Con la reciente llegad de Gary Medel, el Xeneize apunta a un recambio para pelear por la triple competencia que tendrá luego del receso: la Copa Sudamericana, la Liga Profesional y la Copa Argentina. Sin embargo, en las últimas horas las autoridades recibieron malas noticias desde Estados Unidos, dado que el FC Dallas de la MLS rechazó la oferta que habían enviado por Alan Velasco.

El ex Independiente de 21 años está en la carpeta de los posibles refuerzos de Diego Martínez y desde el Consejo de Fútbol habían enviado una propuesta formal basada en los tres millones de dólares a cambio del 50% del pase, pero la respuesta no fue positiva. Es que la franquicia del país del norte había adquirido al virtuoso delantero por un monto de siete millones de dólares en 2022, por lo tanto aguardan por una oferta superadora.

El atacante argentino se encuentra en la fase final de su recuperación tras una rotura de ligamentos cruzados, lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por aproximadamente un mes y medio más. Ante esta situación, la directiva de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, mantiene la esperanza de concretar la llegada del futbolista. En este sentido, se estima que el club de La Ribera vuelva a la carga con una cifra superior en los próximos días.

Alan Velasco y Lionel Messi en la MLS. Foto: Tim Heitman-USA TODAY Sports

En paralelo, el campeón del mundo Thiago Almada (23 años, pertenece al Atlanta United) volvió a ser mencionado en los pasillos de La Bombonera. Es una debilidad de Riquelme, quien ya lo llamó anteriormente para sondearlo respecto a la posibilidad de que juegue en Boca y mantiene contacto permanente. Las chances de que la franquicia de la MLS se desprenda de él sin recuperar al menos una buena porción de los 15 millones de dólares que invirtieron en su pase cuando se lo compraron a Vélez son pocas.

El año pasado, durante una gira con la selección argentina, el propio Almada confesó que Román lo había tentado antes de marcharse a Estados Unidos: “Siempre hablo con él y tenía el deseo de que vaya, pero no. Me llamó directamente. Siempre hablo igual, me manda mensajes y cuando ve mis partidos me felicita”.

Deberían alinearse todos los planetas para que el Guayo sea liberado por Atlanta y no llegue una oferta desde Europa u otro mercado fuerte para quedarse con su pase para que decante su fichaje por el Xeneize. No obstante, el deseo se mantiene y el 10 que será capitán del equipo dirigido por Javier Mascherano en los Juegos Olímpicos de París no descartó ponerse la camiseta azul y oro en algún momento.

Por otro lado, Raúl Cascini, integrante del Consejo, se comunicó con Tomás Belmonte (Toluca de México) hace ya varios días para manifestarle el deseo de sumarlo a su proyecto. En principio, el Xeneize buscaría cerrar una operación similar a la de Fausto Vera, con la compra de un porcentaje del pase que la entidad mexicana adquirió por el ex Lanús en USD 4 millones (cifra extraoficial por el 80% de su ficha). Los directivos boquenses consideran que las características de estos dos futbolistas que emigraron al exterior pueden llegar a asemejarse con la de dos de sus más destacados elementos en lo que va de 2024, Equi Fernández y Medina, quienes se ausentarán debido al compromiso internacional con la Albiceleste en la capital de Francia.