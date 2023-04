Imitó el look de Antonela Roccuzzo, quedó idéntica y causó furor: “Dicen que me parezco mucho”

Camila Burkhard recrea el look de Antonela Roccuzzo y sorprende por su parecido

Como otras tantas personas, los días de confinamiento en medio de la pandemia de coronavirus, hizo que Camila Burkhard explorara en profundidad las redes sociales y comenzara a compartir su propio contenido.

A ella, el maquillaje y la moda siempre le interesaron y no dudó en mostrar comenzar a mostrar en sus redes sociales aquello que aprendió de manera autodidacta y cómo lo perfeccionó mientras estudiaba para ser maquilladora profesional. Por consejo de sus amigas, que veían todo el potencial de la joven modelo, comenzó a postear videos de automaquillaje.

“La idea del video era tirar tips y recrear el look que usó cuando acompañó a Lionel Messi a la entrega de los premios The Best, en febrero de este año; y pronto se hizo viral. Mis amigas siempre me piden que haga este tipo de videos, pero aunque ya me dijeron que me parezco no imaginé ahora tanta repercusión”, admite la oriunda de Casilda, provincia de Santa Fe, que fue finalista de Miss Mundo Argentina 2019.

Te puede interesar: Le regaló sus zapatillas a un hombre que caminaba descalzo y fue viral: “Se le llenaron los ojos de lágrimas”

Dos gotas de agua

Camila tiene 22 años, estudió Maquillaje profesional, cursó dos años de Periodismo y más tarde Nutrición, pero supo que el campo de la moda era lo suyo y allí se quedó. Su familia está compuesta por sus padres, una hermana menor y un hermano de 26 años que vive en México. Hace tres años está de novia con Juan Ignacio.

Antes, en 2016, comenzó su carrera como modelo y ese mismo año se convirtió en Reina Nacional del Oro Dulce, en Casilda. “Ahí fue cuando empecé a modelar y hacer fotos para diferentes marcas, y como siempre fue autodidacta aprendí a maquillarme y a peinarme sola porque, en ese sentido, soy muy desconfiada, no te gusta que me toque nadie. Por eso, cuando me toca ir a una sesión de fotos aviso que se queden tranquilos porque llegaré maquillada y peinada”, cuenta.

Fue una mala experiencia la que la llevó a aprender lo que le gusta y necesita. “Fue en un certamen en el que me hicieron cualquier cosa y no me gustó, desde entonces lo hago sola, pero si te sabés maquillar lo mejor es hacerlo sola porque nadie te conoce mejor”, admite y cuenta que las marcas saben que es profesional en el rubro y que confían en ella.

Camila Burkhard sorprende por su parecido a Antonela Roccuzzo

Convertida en reina llegó a Buenos Aires para participar del programa de Guido Kaczka y allí le dijeron por primera vez que era muy parecida a la esposa del 10. “Era el juego de las puertas, no el de los parecidos. Esa fue la primera vez que me dijeron que era parecía y desde entonces la gente empezó a decir que tenía un aire, pero nunca al punto de confundirme con ella en la calle. Un día me subí un colectivo y el chófer quedó como impactado.. ‘¡Perdón, pensé que eras Antonella!’, dijo y se empezó a reír. En un casamiento la moza que atendió la mesa en la que yo estaba también, pero fueron solo comentarios, no más que eso”, cuenta.

Esa comparación a halaga más allá de lo físico. “Es una mujer que admiro porque me parece muy humilde y sencilla, me encanta. Si al ves en Argentina o en Rosario se los ve muy sencillos. Siempre me gustó ella, pero nunca quise copiarla ni imitarla. La recreación del look fue para contar que es un maquillaje que puede hacerse cualquiera, fue explicar qué tomar para hacerlo y cómo. Recuerdo que ese día hacía mucho calor, no sabía qué hacer y vi su look, me pareció divino y lo grabé”, confía la ahora estudiante de cosmetología.

Camila Burkhard, la joven que se hizo viral por su parecido a Antonela Roccuzzo

Desde lo laboral, rescata: “Soy creadora de contenido y después de este video, de las más de 3.5 millones de visualizaciones, todo eso me dio muchísimo más trabajo. En Casilda todo es muy tranquilo, donde más trabajo es en Rosario y me mandan marcas desde Buenos Aires y hago contenido desde mi casa”.

Agradecida de su presente, asegura que crear contenido la apasiona, que es algo que hace sola y que “a veces” su familia, novio o amigas son quienes le colaboran con las fotos. “Esto que generó el video fue todo muy repentino y lo agradezco mucho”, finaliza.

Seguir leyendo: