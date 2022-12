Vacaciones con mascotas: cuáles son los trámites necesarios para viajar al exterior e ingresar al país

Los perros o gatos que ingresen al país deben tener su Certificado Veterinario Internacional (Ruptly)

Las vacaciones de verano se acercan y el deseo de alejarse de la rutina del resto del año y disfrutar con toda la familia comienza a tomar forma, y ello incluye, claro, a los compañeros de cuatro patas que para poder cruzar fronteras deberán cumplir con una serie de requisitos.

“Las condiciones a cumplir para viajar al extranjero las pone cada país, y tienen potestad de hacerlo, por eso es necesario conocerlas bien antes de emprender el viaje. Para esto, el organismo ofrece un buscador en su página Web para saber cuáles son según cada país”, explica Mariela Monterubbianesi, coordinadora General de Operaciones Cuarentenarias del Senasa, y agrega que para salir del país cada animal deberá contar con una serie de certificados que deberá abonar.

En el caso quienes realicen vuelos de cabotaje deberán cumplir con requisitos menores y los visitantes que lleguen desde otros países tendrán que atender “a las medidas que adopta la Argentina para la protección de la salud pública y su estatus fitozoosanitario a través de su Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria”, informa el Senasa, con el objetivo de prevenir el ingreso de enfermedades que puedan afectar a otros animales o personas dentro de sus fronteras.

Todo animal domestico que salga de Argentina debe tener el Certificado Veterinario Internacional (CVI) que se realiza en las sedes del Senasa (Captura NBC/Today)

Requisitos para salir de Argentina

El documento imprescindible para salir del país con un animal domestico es el Certificado Veterinario Internacional (CVI), que lleva la firma y sello del organismo, luego de haber sido autorizado por un veterinario oficial matriculado. Esta documentación es la que permite que el perro o el gato pueda trasladarse hacia otro país.

Para hacerlo de manera efectiva, el trámite se inicia en la Web del Senasa (www.argentina.gob.ar/servicio/solicitud-de-traslado-de-perros-gatos-y-mascotas-no-tradicionales), luego se saca un turno para seguirlo de manera presencial en algunas de las oficinas. Una vez que el turno fue otorgado, se debe llevar al animal a un veterinario para que se le realice un chequeo general y los certificados de buena salud y de desparasitación. Dentro de los diez días de emitidos se debe presentar en el Senasa para completar el trámite.

El día del viaje, debe llevar el CVI junto al Certificado de Vacuna Antirrábica original, esto significa que se haya aplicado en un centro público o privado, por un veterinario matriculado.

Los gatos, al igual que los perros, deben cumplir con su chequeo veterinario antes de ingresar al país (Archivo)

Todos los pasajeros que se trasladen al exterior con su animales desde el Aeropuerto de Ezeiza - Aeroparque deben dirigirse antes del check-in a la oficina del Senasa para que se le emita el permiso de embarque de mascotas (de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00).

Requisitos para viajar por el interior del país

Quienes se movilicen por Argentina no tendrán las exigencias de quienes salen del país, pero sí deberán cumplir algunas. “A quienes realicen vuelos de cabotaje se le solicitará el certificado veterinario de buena salud y el Certificado de Vacunación Antirrábica, más que nada para evitar cualquier problema y para que pueda embarcar de forma saludable”, dice Monterubbianesi. Ambos certificados no deber exceder, como máximo, los 10 días de antigüedad a la fecha del vuelo.

Al igual que en el caso de viajes internacionales, también deberá estar desparasitado interna y externamente; y eso debe ser constatado por el veterinario. Todos esos certificados deberán ser presentados ante la compañía aérea antes de abordar el vuelo, al que deben arribar de manera obligatoria en una caja transportadora acorde a su peso y tamaño.

Aquellos que hagan el viaje en auto no tendrá las exigencias de un aeropuerto, pero sí se les recomienda llevar a su animal a la consulta veterinaria que certifique que está en condiciones de ser trasladado. En este caso también se aconseja llevarlo en una trasportadora o con dispositivos que se abrochan al cinturón de seguridad.

En caso de que se trate del primer viaje del animal, se recomienda no esperar a último momento para subirlo al vehículo sino comenzar a acostumbrarlo con tiempo para ver cómo viaja y si se muestra muy ansioso consultar con su veterinario. Es importante evitar los golpes de calor y nunca dejarlos adentro del auto estacionado.

El Senasa inició una campaña para que quienes viajen al país con sus animales conozcan los requisitos de ingreso (@SenasaAR)

En el caso de viajar a Brasil, los requisitos para perros y gatos exigen: original y fotocopia de Certificado de Salud que se deberá tramitar dentro de los diez días previos a la emisión del Certificado Veterinario Internacional; Certificado de Vacunación Antirrábica en vigencia, Certificado de desparasitación interna y externa (realizada dentro de los 15 días previos a la emisión del CVI) indicando laboratorio, marca comercial, principio activo y fecha de administración. Certificado donde consten los últimos tratamientos médicos realizados al animal en los 3 meses previos a la emisión del CVI con diagnóstico presuntivo, fecha de administración del producto, laboratorio, nombre comercial y principio activo del producto en el caso de corresponder. Además, domicilio en el Estado parte del Mercosur donde permanecerá el animal, nombre y apellido del responsable en el país de destino. Fotocopia del DNI de la persona que trasladará el animal o, en caso de que viajara solo, una fotocopia del DNI del responsable del animal en Argentina y en el país de destino, a cuyo nombre será extendido el Certificado Veterinario Internacional.

Uruguay exige la colocación de un microchip y es el único país de América del Sur que lo pide. Se trata de un dispositivo electrónico que tienen algunas veterinarias, ya que no es obligatorio tenerlo. “Se pueden poner desde el día que nacen, es inocuo, se coloca de manera subcutánea como una vacuna aunque genera un poquito más de dolor porque la aguja es gruesa, dura toda la vida (se coloca una sola vez)”, explica la médica Romina Busnelli (MN 8298), directora general de la veterinaria Centro Diagnóstico Plaza, de Villa Pueyrredón, donde el procedimiento, que dura unos 5 minutos, ronda los 8 mil pesos.

El dispositivo debe ser comprobado tres veces: se escanea al animal para comprobar que no tenga otro, antes de colocarlo para chequear que funcione bien y una vez implantado para corroborar que haya sido puesto bien. Cada uno tiene un numero único de quince dígitos.

La legislación uruguaya exige también el Certificado de Salud, Certificado de Vacunación Antirrábica, Certificado de Desparasitación, Certificado Libre de Leishmaniasis (expedido por un veterinario matriculado en el que conste que el/los animales resultaron negativos a una prueba de detección inmunitaria a Leishmaniosis obtenido dentro de los 60 días previos al ingreso a ese país). Toda esa documentación (original y fotocopia) deberá contar con el número de microchip de la mascota.

A los requerimientos, se agrega el Certificado de Implantación o Lectura de Microchip (extendido por el veterinario detallando número de microchip, fecha y lugar de implantación o lectura, datos del animal y tutor, firma y sello del médico) como el domicilio donde permanecerá el animal, y nombre y apellido del responsable y fotocopia del DNI de la persona que trasladará el animal. Si viaja solo, fotocopia del DNI del responsable del animal en Argentina y en el país de destino, a cuyo nombre será extendido el Certificado Veterinario Internacional.

Conocer qué documentación es necesaria para viajar con los animales puede impedir serios inconvenientes (Tobías Hase/DPA)

En Chile exigen Certificado de Vacunación Antirrábica (datos de la vacuna como laboratorio, Nº serie, lote, vencimiento, etc.), fecha, firma y sello con matrícula del profesional actuante). Todos los animales, incluyendo menores de 90 días de edad, deberán contar con vacunación antirrábica vigente aplicada al menos 21 días previos al ingreso al país. Los caninos y felinos adultos que no cumplan con el plazo de 21 días posteriores a la vacunación, pero puedan demostrar antecedentes de vacunación previa contra la rabia y una vacuna de refuerzo (aplicada dentro del período de vigencia de la primera) no necesitan esperar 21 días para viajar. Para ello, se deberá presentar ambos certificados de vacunación. También requiere Certificado de Salud (debe incluir el peso, sexo del animal y si se encuentra esterilizado o no). Para el caso de caninos, deberá certificarse que, al momento del examen clínico, no presentó signos compatibles con Leishmania infantum. Podrá emitirse un certificado adicional o bien, si el modelo de Certificado de Salud lo permite, detallarse allí. Por ultimo, Certificado de Desparasitación externa e interna y fotocopia del DNI de la persona que trasladará al animal o, en caso que viaje solo, una fotocopia del DNI del responsable que lo recibirá.

El costo de realizar el CVI varía dependiendo del tiempo del trámite: $ 490.10 (hasta 72 horas hábiles antes del viaje), si es urgente se eleva a $ 1971.63. En caso de hacerlo urgente por autogestión o presencial se suman ambos cupones y debe pagar $ 2.461.73.

Los requisitos para ingresar con animales al país

Quienes regresen con sus animales o sean visitantes extranjeros, deberá arribar con el CVI emitido, firmado y sellado por la autoridad veterinaria del país de origen (o desde el que llega) o del Pasaporte Oficial vigente del animal (con la validación de la autoridad sanitaria en el país de origen). En este caso también es necesario tener el Certificado de Salud, la vacunación contra la rabia (vigente) y de desparasitación (interna y externa). Los pasaportes que no tengan la validación por parte de esa autoridad oficial no serán aceptados para el ingreso al país.

Ambas documentaciones tienen una validez de 60 días para ingresar a la Argentina, en tanto la vacuna antirrábica esté vigente al día del ingreso. Además, debe estar escrito en español y no se requiere “Permiso de importación”.

En caso de que los certificados estén mal confeccionados o presenten errores como, por ejemplo, si falta el sello de la autoridad veterinaria del país de origen, no está traducido al español o está vencido, no será válido para ingresar al país.

En cualquiera de estos casos, el Senasa podrá adoptar las medidas sanitarias que considere apropiadas “para salvaguardar su condición zoosanitaria”.

Dónde realizar los trámites

Las oficinas del Senasa están en Lazareto Capital (José Celedonio Balbín 1101), donde atención es de 9:00 a 17:00 (agregaron tres horas y asignarán alrededor de 60 turnos para quienes no sacaron con anticipación el turno) y en La Plata la atención es de 8:00 a 16:00 (agregó dos horas). Quienes organicen su viaje con anticipación podrán gestionar el turno a través del teléfono 0221-422-3317.

En caso de dudas, escribir a responde@senasa.gob.ar; si se necesita el formulario en línea (https://www.argentina.gob.ar/senasa/transparencia/participacion/formulario-para-la-orientacion-y-consulta-ciudadana) o bien consultar el sitio web (https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitud-de-traslado-de-perros-gatos-y-mascotas-no-tradicionales) o por WhatsApp: 1135859810.

