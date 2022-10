Video: el momento del choque entre un colectivo y un camión en Villa Devoto

El momento del choque entre un colectivo y un camión que dejó 10 heridos

Un interno de la línea 108 casi se incrustó en una confitería luego de chocar contra un camión en plena avenida Lope de Vega y Beiró, en el barrio porteño de Villa Devoto. Por el impresionante impacto, el camión –que trasladaba tierra– también se desvió, se subió a la vereda y arremetió contra el frente de una farmacia.

A media mañana, un llamado al 911 alertó del accidente y al llegar al lugar, los efectivos policiales de la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad y el personal del SAME, corroboraron que en el colectivo viajaban siete pasajeros, cinco mujeres y dos hombres, todos mayores de edad, que salieron por sus propios medios.

Según las fuentes policiales consultadas por Infobae, además de los pasajeros del colectivo, los dos ocupantes del camión tuvieron que ser rescatados por personal de Bomberos de la Ciudad y debido a las heridas fueron trasladados al hospital Vélez Sarsfield.

Al mismo tiempo, se informó que el personal del SAME también atendió a un transeúnte que circulaba en por una de las esquinas al momento del impacto. Desde entonces, personal policial restringe la calzada de ambas calles y parte de sus veredas, para facilitar los peritajes y posterior retiro de los vehículos siniestrados que aún continúan en el lugar.

Otro choque en Mataderos

Al menos 13 personas resultaron heridas esta mañana tras el choque entre un colectivo de la línea 5 y un camión, quienes fueron trasladadas al hospital Santojanni, informaron fuentes viales, sanitarias y policiales.

Al respecto, el director del SAME, Alberto Crescenti, precisó: “Hemos trasladado a 13 lesionados, y uno de los heridos se encuentra en el “shock room” por traumatismo de cráneo y tórax. Otros dos heridos también tienen politraumatismo, el resto son traumatismos de menos graduación que no corren riesgo su vida”, añadió el titular de SAME.

En diálogo con Radio Continental, Crescenti señaló que el colectivo aparentemente perdió el control y se incrustó contra un comercio, en tanto dijo que ya están terminando el operativo sanitario.

Asimismo, fuentes policiales informaron que “el camión se dio a la fuga” y hasta el momento no fue hallado y precisaron que “no existen cámaras de la Ciudad próximas al suceso”.

El hecho ocurrió poco antes de la 8 en el cruce de las calles Monte y Albariños, cuando el interno 11 de la línea de colectivos 5, que circulaba con pasajeros, chocó con un camión que transportaba cebo vacuno y terminó contra el frente de un taller mecánico que se encuentra en la esquina. y a su paso derribó un poste de luz.

