Una streamer española resultó herida en el vuelo con turbulencias de Aerolíneas Argentinas: “No hubo ningún aviso”

La Gamer Española Esperanza Borrás Compartió Videos Antes Del Vuelo Hacia Argentina

“He sido de las más afectadas y posiblemente tenga el tabique roto”. Con esa frase, la streamer española Esperanza Borrás reveló a través de las redes sociales que estuvo presente en el accidentado vuelo de Aerolíneas Argentinas que registró turbulencias en su arribo al país y que dejó un saldo de 11 personas heridas —además de ella— en la madrugada de este miércoles. En su posteo, la mujer también criticó el comunicado oficial de la empresa nacional.

“No he dicho nada pero iba en este vuelo. Apenas he dicho nada a mis cercanos. He sido de las más afectadas y posiblemente tenga el tabique roto. Choqué mi cabeza con el techo y lo partí”, describió este mediodía Esperanza Borrás a través de su cuenta oficial en Twitter.

La réplica de "Espe" en Twitter

La gamer española se dispuso a romper el silencio y a revelar su presencia en el vuelo luego de conocer el comunicado oficial de Aerolíneas Argentinas, en el que la empresa señaló: “Aerolíneas Argentinas informa que producto de una turbulencia severa en el vuelo AR 1133 proveniente de Madrid y que aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza a las 4.30, debieron atenderse 9 pasajeros con distintos traumatismos leves. Los mismos fueron liberados por sanidad de aeropuertos inmediatamente. En tanto que otros 3 debieron ser trasladados para un control más exhaustivo”.

Luego, el texto oficial detalló: “De acuerdo a lo informado por la tripulación, se encontraban encendidos los carteles indicadores de cinturón de seguridad y se había realizado el anuncio correspondiente. Los pasajeros que resultaron más comprometidos y que son los que debieron ser trasladados, no tenían puesto el cinturón de seguridad al momento de la turbulencia”.

Mascarillas colgando en el vuelo AR 1133 de Aerolíneas Argentinas.

Esta última parte del comunicado fue la que despertó la crítica de la gamer española, quien aseguró: “Si, tuve las 7h el cinturón puesto y justo al quitármelo pasó, pero NO HABÍA AVISO NINGUNO”.

La turbulencia, según precisó Aerolíneas Argentinas, fue registrada sobre el océano Atlántico, entrando al continente americano. El avión, un Airbus A330 con matrícula LV-FVH, trasladaba 13 tripulantes y 271 pasajeros. La evaluación de la aeronave no arrojó daños significativos —está programado para despegar esta noche a las 23.55 desde Argentina hacia Madrid.

En las semanas y días previos al vuelo, Borrás eligió Instagram para anunciar su viaje a Argentina y también para compartir los momentos previos al vuelo. Ya en territorio nacional, la gamer española comunicó a través de esta red social un poco de sus sensaciones tras el accidentado vuelo.

Una historia reciente que compartió la streamer en Instagram

En una historia de Instagram, durante la tarde de este miércoles, aseguró que se encontraba bien de salud y precisó: “Sólo quiero que me baje la hinchazón para que me veáis y empiece a disfrutar de este puto viaje tan increíble”. Minutos después, publicó otro posteo en el que deja ver un poco de las heridas en su rostro.

El mensaje de Borrás a sus seguidores

Tras el arribo al país, algunos pasajeros tomaron fotos que circulan por las redes sociales y hablan por sí solas: muestran gente sangrando, mascarillas colgando y destrozos en el interior de la aeronave.

Una de las pasajeras heridas durante el vuelo AR 1133 de Aerolíneas Argentinas.

Las imágenes del interior del avión grafican los momentos de desesperación que sufrió el pasaje y la tripulación cuando sobrevolaban el océano Atlántico, a la altura de Brasil. Como consecuencia de los movimientos inusitados dentro de la cabina, hubo caída de equipajes de mano y pasajeros que sufrieron graves heridas a causa de los fuertes golpes.

Además, la aeronave también evidenció algunos destrozos en los techos donde se ubican los compartimientos que funcionan como guarda equipajes.

Al momento del arribo a Buenos Aires, el comandante solicitó asistencia al servicio médico y de sanidad del aeropuerto. En total, 12 pasajeros recibieron atención médica a la llegada, de los cuales tres debieron ser derivados al Hospital de Ezeiza. Uno de los trasladados fue una mujer con traumatismo de pierna sin fractura y otro un hombre con una herida cortante en cabeza, sin otra complicación, dijeron fuentes aeronáuticas. Del tercero no se conocieron detalles.

"Espe" y el anuncio previo al vuelo desde Madrid hacia Buenos Aires

Hace casi una semana atrás, a través de Instagram, Esperanza Borras había anunciado con un video que viajaría a Argentina. “Hacé la valijas que no podes faltar”, se escucha que un hombre le indica a través de un audio. “Me voy a Argentina”, afirmó entonces la gamer, quien además precisó que llegaría este miércoles y que se quedaría en el país hasta el 30 de octubre.

Tal como detallan los medios españoles, Borrás fue contratada por el Team Heretics en 2020. “Sevillana de 17 años, sevillista y streamer en Twitch, esta joven ha visto cumplido un sueño gracias a la iniciativa Heretics Talents a través de la cual el equipo de eSports buscaba a su primera creadora de contenido. Espe ha sido la elegida gracias a su carisma y, pese a su juventud, sorprende lo claras que tiene las cosas”, detalló el diario Marca.

“¿Cómo termina una adolescente de Sevilla que juega al Call of Duty o al Fortnite fichando por un club de eSports, algo históricamente reservado a los chicos?”, le había preguntado también en 2020 El Mundo. “Yo seguía al youtuber Alphasniper, un día publicó un tuit diciendo que le gustaría jugar al Call of Duty con alguien que no tuviera armas de esas que cuestan dinero real, así que le hablé. Me dijo que sí, y yo justo estaba en la feria de abril de Sevilla. Me fui a casa al momento con mi madre y jugamos. Y ahora ese vídeo tiene un millón de visitas. Recomendó mi canal y ahí empezó todo”, recordó Espe, quien en su perfil de Instagram se describe como “Streamer. Actriz en formación”.

“He sido de las más afectadas y posiblemente tenga el tabique roto”, señaló la gamer española a través de Twitter

