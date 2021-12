Un joven apareció “crucificado” en un árbol tras una fiesta universitaria en Rosario: denunció haber sido robado y drogado

Lo drogaron, le robaron y lo “crucificaron” en un árbol tras una fiesta universitaria en Rosario

Un joven denunció ayer haber sido drogado, robado y colgado de un árbol en la madrugada del último sábado, durante una tradicional fiesta universitaria en Rosario . El rector de la Universidad Nacional local, Franco Bartolacci, dispuso la apertura de un sumario “para establecer responsabilidades y las sanciones correspondientes”.

La Bajada de Arquitectura, una celebración que suelen realizar los universitarios en el último año de cursada, fue el escenario en el que se registró el hecho el pasado fin de semana. Karen, la pareja del joven, relató sobre la situación registrada aquella madrugada: “Fuimos porque se ‘bajó’ un amigo. Mi novio se había perdido y no tenía cómo contactarme, porque el teléfono le funcionaba mal y se le había apagado . Le pidió a unos chicos que me escribieran por Instagram, mientras esos chicos le preguntaron si quería tomar un el trago que estaban tomando ellos, que era fernet ”.

“Él lo único que hizo fue tomar dos tragos de eso, mientras los chicos le decían que yo no había respondido nada. Y era mentira, porque a mi nunca me escribieron (...) Él se empezó a sentir mal y en un momento se le prendió de nuevo el teléfono y quedamos en encontrarnos en un punto, pero él nunca llegó”, continuó la mujer en declaraciones al canal local El Tres TV.

Al finalizar la fiesta, Karen sostuvo que se marchó a su casa pensando que allí encontraría a su novio, pero él no estaba. “ Llegó a las seis de la mañana y lo único que decía era: ‘Gordita, me drogaron, me robaron y me colgaron en un árbol’ . Fue horrible, sobre todo para él que se llevó la peor parte”, detalló la mujer. “Tenía heridas debajo de sus brazos”, insistió.

“Apareció colgado, ‘crucificado’ en un árbol. Hubo gente que difundió la foto diciendo que se había cruzado con Cristo, lo que es una falta de respeto”, señaló Karen a propósito de las burlas hacia su novio. Y sobre la situación en la que nadie ayudó a su pareja, contó: “Hay más fotos y nadie lo ayudó. Incluso hay imágenes en las que se ve que hay gente sentada al lado de él. Pasaba gente todo el tiempo por ahí y estuvo aproximadamente tres horas ahí, colgado”.

“Él dice que los chicos que lo drogaron fueron unos pero que después se cruzó con otros dos con los que se pone a hablar y después termina así. Lo bajaron los de seguridad de la Facultad a eso de las 5.30 de la mañana, para colmo se reían y hacían chistes”, agregó Karen.

El joven denunciante, quien optó por mantener resguardada su identidad, se comunicó por última vez con su novia a las 2.30 de la madrugada. Luego, según denuncia, lo drogaron y le robaron para finalmente colgarlo de un árbol. Hicieron la denuncia ante las autoridades y los llamaron para testificar, según relató la mujer.

Las medidas dispuestas por el rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci

En ese sentido, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) comunicó a través de su cuenta personal en Twitter que dispuso la apertura de un sumario para investigar lo ocurrido. “Ante graves hechos denunciados en el marco de la bajada organizada por estudiantes el pasado viernes en inmediaciones de la Facultad de Arquitectura, he dispuesto la apertura de sumario para establecer responsabilidades y las sanciones correspondientes, comentó Franco Bartolacci.

Luego, agregó: “Ni bien tomé conocimiento de la denuncia en redes, me contacté telefónicamente con quien la hiciera para ponerme a disposición y solicitarle la información necesaria para el inicio del sumario en curso”.

Del mismo modo, el rector de la Universidad pidió que quienes puedan aportar información sobre lo sucedido, se contacten con el área jurídica de la UNR “de manera de poder sumar esos datos a la investigación sumaria que determinará las responsabilidades”.

En este sentido, además, la autoridad de la universidad rosarina comunicó otra medida: “Establecí la prohibición, en adelante, de encuentros de esta naturaleza que no fueran organizados por instancias institucionales de la Universidad”.

