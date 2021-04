Dos piquetes de trabajadores despedidos impiden la circulación del tren Roca

Servicio reducido en los ramales La Plata y Bosques de la Línea Roca por protesta de ex trabajadores (@MascariniMarce)

La Línea Roca opera con servicio reducido desde esta mañana debido al corte de vías en Avellaneda y Florencio Varela por parte de trabajadores despedidos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Alrededor de las 11, los manifestantes decidieron bloquear las salidas de los trenes que se dirigían desde esas estaciones del sur del conurbano bonaerense hacia Constitución para darle visibilidad a su reclamo.

Algunos exigen volver a trabajar y otros que les paguen las indemnizaciones tras los juicios laborales que le iniciaron a la empresa.

Desde Trenes Argentinos informaron que el Ramal Bosques funciona con servicio reducido por manifestación en Florencio Varela y que el Ramal La Plata también se ve afectado por la protesta en Avellaneda.

Los ex trabajadores del Roca denuncian que el Gobierno, con quién tenían comunicación a través del ministerio de Trabajo, no sólo no les da una respuesta a su reclamo sino que los persigue a través de las causas penales que se abrieron contra los referentes de la lucha por las reincorporaciones, por los cortes de vías realizados.

Ex trabajadores del Roca cortan las vías en Avellaneda en reclamo de su reincorporación (@MascariniMarce)

“Luchar por trabajo no es delito” es lema que llevan adelante los manifestantes que convocaron el corte de hoy.

El reclamo es porque se retrotraigan los despidos de trabajadores de planta permanente de la línea Roca, que controla la estatal Trenes Argentinos, y de la tercerizada de seguridad MCM.

“Le pedimos disculpas a los pasajeros. Pero nos obligan a esto, buscamos la reincorporación de los trabajadores ferroviarios”, dijo uno de los manifestantes a C5N.

“No nos vamos a mover hasta que no nos atienda alguien del Ministerio de Trabajo o del Gobierno “, dijo otro de los manifestantes. “Esto es una política de ajuste que venimos soportando desde hace años. Hace un mes que estamos esperando respuestas”, aseguró.

Miles de pasajeros afectados por el corte de vías en Avellaneda

Desde Trenes Argentinos informaron a Infobae que estas personas fueron despedidas entre 2017 y 2018 durante la gestión del ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. “Hubo reuniones con estagente durante los primeros meses del 2020 y la gran mayoría pudieron ser reubicados en otros puestos por directivas del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Trabajo. Los que protestan forman parte del remanente de personas que nunca aceptaron las propuestas oficiales”, precisaron.

A raíz del corte en la estación Avellaneda se hicieron presentes efectivos de la Policía Federal.

Los ferroviarios despedidos utilizaron las redes sociales para dar a conocer parte de su lucha. “Estamos peleando por nuestra reincorporación. Fuimos empleados de línea Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte, Hace un año que venimos enviando cartas y petitorios a la empresa, al gremio y al Gobierno y no somos escuchados”, explicaron en un comunicado.

