Una novia abortó, otra continúo con un embarazo no deseado: “Viví las dos caras de la misma moneda y una me martirizó gran parte de mi vida”

"A mis 23 años mi novia quedó embarazada y decidió abortar. Esa decisión me acompañó toda la vida... a ella también", contó Rafael Maratea en su cuenta de Facebook (Facebook)

“Hoy me quiero manifestar sobre un tema difícil”, comenzó Rafael Maratea en un extenso posteo que realizó desde su cuenta de Facebook. De San Isidro, provincia de Buenos Aires, el hombre de 57 años -coach de equipos empresariales, orador motivacional y autor del libro Liderar con Swing- decidió contar dos momentos difíciles de su vida y opinar acerca del debate que se realizará esta tarde en el Senado, donde se definirá si el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se convierte en ley.

Maratea dice que él vivió las dos caras de este tema y quiso expresarlo. “ A mis 23 años mi novia quedó embarazada y decidió abortar. Esa decisión me acompañó toda la vida... a ella también . Hace un año, en 2019, recibí un mensaje suyo pidiéndome información sobre la fecha del aborto porque necesitaba ‘sanar esa herida’. Habían pasado 25 años”, contó el padre del influencer Santiago Maratea.

Tiempo después, Rafael conoció a Mariana y se enamoró perdidamente de ella. Según relata en su posteo, Mariana había estado en pareja y había quedado embarazada de mellizo sin buscarlo y, aunque su novio había “desaparecido de escena”, ella decidió continuar con la gestación. “Cuando la conocí, Tomás y Lucas tenían dos meses. Hoy, 30 años más tarde, son quienes me acompañan y están presentes en mi vida junto con Josefina y Santi”, recordó Maratea que, para esa altura de su vida, había atravesado varias situaciones límite.

Rafael y Mariana y sus hijos en común: Josefina y Santiago Maratea. Arriba, los mellizos Tomás y Lucas cuyo embarazo Mariana no buscó pero aun así, decidió seguir adelante. "Gracias a su tenacidad y amor hoy yo puedo disfrutar de los mellizos”, sostiene Rafael.

Huérfano de madre (N. de la R.: lo abandonó cuando tenía 4 años) Rafael Maratea y su hermana fueron criados por su padre. Sin embargo, cuando cumplió 20, la convivencia se volvió insostenible y su papá lo echó de la casa. “Al comienzo paré en lo de diversos amigos, pero luego terminé durmiendo en la calle, en el club o en alguna plaza. Fue muy difícil”, reveló el orador motivacional.

Con esfuerzo, se fue abriendo paso en el mundo laboral y, en el año 1999, creó su propia firma dedicada a la capacitación empresarial. A los 33, de manera sorpresiva, le diagnosticaron cáncer. “En ese momento, todo se vino abajo y me encontré sin saber para dónde ir. Gracias a Dios, Mariana ya estaba en mi vida. Ella se puso la enfermedad al hombro, me bancó e hizo que todo estuviera bien”, contó Rafael que, además de darles su apellidos a Tomás y a Lucas, tuvo dos hijos más con Mariana: Josefina y Santiago.

“ No puedo más que agradecerle a Mariana la decisión de bancarse un embarazo no deseado, sin información, de muy chica, con toda la sociedad en contra que la señaló sin pensar . Ella tuvo la fortaleza de seguir avanzando, de seguir peleando, de no claudicar en sus convicciones. No miró a los costados, no escuchó a los que decían que no tenía sentido arruinarse la vida. Siguió. Y gracias a su tenacidad y amor hoy yo puedo disfrutar de los mellizos”, apuntó Maratea que aprovechó el Día de los Santos Inocentes para contar su conmovedora historia.

Rafael junto a los mellizos, Lucas y Tomás, que Mariana decidió tener sola. "Su vida fue plena a través de los ellos y formamos una gran familia. Y todo nació en la decisión de seguir adelante pese a tener todo en contra”, escribió Rafael.

“ Puedo decir que viví las dos historias. Una fue una bendición y la otra me martirizó gran parte de mi vida . Gracias Mariana por luchar por esos chicos, gracias por darme esas vidas, gracias por confiar en tus convicciones. Su vida fue plena a través de los mellizos y formamos una gran familia. Y todo nació en la decisión de seguir pese a tener todo en contra”, concluyó el hombre.

En agosto de 2019, después de perder a su hermana en un accidente de tránsito, y de tener una recaída con su enfermedad, Rafael Maratea perdió a Mariana, su compañera de toda la vida. Santiago contó en un vivo de Instagram, que quedó grabado por sus fans en YouTube, que su madre se quitó la vida.

“Podemos estar preparados para soportar el dolor propio, pero, cuando aparece la pérdida de tu compañera uno queda desorientado, devastado y sin rumbo. Pero hay algo que me impulsa a seguir pese a todo el dolor y la tristeza”, sostuvo Rafael acerca de la muerte de su pareja.

La familia Maratea. Desde la izquierda. Santiago, Josefina, Rafael, Lucas, Mariana y Tomás.

La discusión por la legalización del aborto tuvo su mayor avance en 2018 cuando obtuvo una histórica media sanción en la Cámara de Diputados, pero no prosperó en el Senado. Aunque el Parlamento se renovó, la paridad entre legisladores verdes y celestes se mantiene. Por eso, el panorama para la votación que se iniciará esta tarde es, todavía, incierto.

La defensa de la vida desde la concepción es el principal argumento de quienes se oponen al aborto legal. Bajo el lema “Si a la vida, salvemos la Argentina”, distintas agrupaciones tienen planeado hacer vigilia en el Congreso, para pedir a los senadores de la Nación que representen los valores de nuestra Patria y defiendan la vida.





