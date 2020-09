Talleres por Zoom, vivos en Instagram y folletos por Whatsapp: la campaña para prevenir el embarazo adolescente se muda a las redes

Campaña sobre prevención del embarazo no intencional en adolescentes





Hay “días seguros” en los que es imposible embarazarse, en la primera relación sexual no hay riesgo de que se produzca un embarazo o durante la menstruación no hace falta cuidarse porque nadie puede quedar embarazada, son algunos de los falsos mitos que más repiten las adolescentes.

Frente a esta situación, no solo es necesario garantizar el acceso a la información sobre cómo evitar los embarazos no intencionales sino también empoderar a los chicos y las chicas para que puedan disfrutar de su sexualidad de forma cuidada y no se vulneren sus derechos reproductivos.

Hoy en día, la educación sexual que se brinda en las escuelas (esto implica cumplir la ley de Educación Sexual Integral -ESI- vigente en nuestro país desde 2006) prioriza el enfoque biologicista -que tiene que ver la manera en que se produce la concepción- y los métodos para prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual; dejando en un segundo plano la perspectiva psicosocial, que incluye el placer, la exploración, el disfrute e incluso el ejercicio de los derechos.

“Puedo decidir planificar mi vida, puedo decidir de qué trabajar, puedo decidir qué estudiar, qué hacer en mi tiempo libre, si quiero o no formar una familia. Mi proyecto de vida me pertenece”, señalan varios jóvenes en un video que forma parte de la campaña lanzada este lunes -y que durará toda la semana- por UNICEF, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y otras 11 ONGs sobre la prevención del embarazo no planificado en la adolescencia.

En la web Puedo Decidir, los jóvenes pueden encontrar el cronograma de actividades para toda la semana

La iniciativa #PuedoDecidir, dirigida a chicos y chicas de entre 13 a 18 años, tiene como misión desarrollar acciones que contribuyan a concientizar sobre esta problemática con la esperanza de disminuirla en el futuro.

“Nuestra misión es promover la autonomía de los adolescentes en el ejercicio de su sexualidad de una manera segura. Y este año, nos enfrentamos a un nuevo desafío que es realizar la campaña de manera virtual por el contexto de pandemia. Como sabemos que los chicos se comunican más a través de redes haremos foco en llegar a ellos a través de Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok, YouTube y Whatsapp. Trabajaremos para que los chicos puede decir sin vergüenza qué tipo de métodos anticonceptivos utilizan y concientizaremos para que elijan métodos de larga duración como el DIU y los implantes ”, precisó a Infobae Fernando Zingman, especialista en salud de UNICEF.

“Lanzamos la campaña el Día de la Primavera porque consideramos que es una fecha oportuna para hablar con chicos de este tema. En esta nueva edición incorporamos talles por Zoom, entrevistas por Instagram, folletos por Whatsapp y vivos por Youtube, entre otras acciones”, contó a Infobae Mabel Bianco, presidenta de FEIN, quien viene participando desde hace 7 años.

La web Puedo Decidir concentra todo el material audiovisual y desde allí los jóvenes -también padres, madres y docentes- pueden acceder al cronograma de actividades para seguir los distintos temas de interés a través de las redes. Los vivos serán coordinados por un grupo de jóvenes que se sumaron a la campaña y los entrevistados serán desde influencers hasta especialistas en salud sexual.

A diferencia de otros años, donde se organizaban charlas y talleres presenciales, en 2020 la campaña se muda a las redes sociales

“En esa página también están publicadas todas las investigaciones que hicimos en FEIN, sobre todo documentación de respaldo sobre lo que significa dar consentimiento a la hora de tener relaciones sexuales y todas las consecuencias que acarrea tener un hijo en la adolescencia, como abandonar los estudios, dejar de hacer planes con amigos o insertarse de manera precaria en el mercado de trabajo”, puntualizó Bianco. Y agregó: “Uno observa que no se habla de sexualidad de manera seria. Hay que hacerle entender a los jóvenes que no se es menos hombre porque llora, cambia los pañales o le pregunta a su novia si toma métodos anticonceptivos”.

En Argentina, se producen 10 partos por día de adolescentes, y si bien en los últimos años hubo un descenso en los embarazos de chicas de 15 a 19 años la cifra entre la población de 10 a 14 continúa estable. En ese sentido, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia 2017-2019 (Plan ENIA) alertó que en Argentina, 1 de cada 4 de las mujeres que tuvo su primer hijo volvió a tener otro antes de los 19 años.

Según la evaluación Aprender 2018, entre las adolescentes de 15 a 19 años, más del 80% que se embarazaron no usaron preservativo y alrededor del 60% de las embarazadas dijo no haber tenido intención de embarazarse. Esa cantidad sube a 8 de cada 10 embarazos en niñas de menos de 15 años, y la mayoría de estos embarazos es consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación.

Este año la campaña hará foco en los derechos que tienen los jóvenes, con respecto al sexo y la sexualidad

“También es importante que los jóvenes comprendan que la actividad sexual no solo está vinculada a la genitalidad sino también a la orientación sexual y las elecciones de con quién o quiénes relacionarse para experimentar el placer”, destacó Bianco.

Según el Comité de los Derechos del Niño, las adolescentes embarazadas y puérperas tienen mayor riesgo de experimentar síntomas depresivos y desarrollar pensamientos suicidas en comparación con las mujeres adultas en el mismo estado. Asimismo, cuando el embarazo se produce por un abuso sexual o violación, afecta aún más gravemente la integridad física y psicológica de niñas y adolescentes.

“Otro de los pilares de la campaña es la incorporación de un mapa con información actualizada de los centros de salud que brindan anticonceptivos gratuitos en todo el país. Además, trabajaremos en reforzar la autonomía de los chicos para que se animen a ir a buscarlos y hacer hincapié en los derechos que tienen a esa edad”, destacó Zingman, quien este año aspira a superar el millón de personas alcanzadas con estas acciones virtuales. Y concluyó: “Creemos que esta nueva forma de hacer la campaña, provocada por el coronavirus, llegó para quedarse”.

Seguí leyendo:

Sexualidad y cuarentena: ¿qué le pasa a nuestro cuerpo si dejamos de tener sexo?

La masturbación, ¿la práctica sexual más segura en tiempos de pandemia?