El apuro de Perón en mostrarse del lado de los Estados Unidos tenía una explicación: seguía la propia rapidez de la Casa Blanca frente a la crisis. Acheson adelantó que los Estados Unidos no permitirían “una Formosa (Taiwán) comunista”. La velocidad con la que se movió la administración Truman “sorprendió a propios y extraños”, como explicó John Lewis Gaddis en su obra The Long Peace: Inquiries into the History of the Cold War (1987). Los Estados Unidos no podían permitir que la península coreana quedara enteramente dominada por el comunismo. Apenas unos meses antes, la Guerra Civil en China había concluido con el triunfo comunista de Mao. Eran los días en que en Washington todos se preguntaban: “Who lost China?”.