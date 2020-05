La habilitación según el DNI disparó, inesperadamente, una duda que se magnificó en las redes sociales: ¿El número 0 es par o impar? Varios hicieron la consulta desde el desconocimiento y la mayoría respondió a ello correctamente, en algunos casos explicando en detalle por qué el número 0 es par . Aunque hubo otras personas que -erróneamente- sostuvieron que el 0 que no es ni par ni impar, o sea neutro. Y además a algunos incluso les surgió el interrogante colateral sobre la diferenciación de días pares e impares, al no entender que la habilitación refiere a fechas y no a los nombres de los días de la semana.