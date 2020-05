El video tuvo muchos comentarios positivos aunque, también, recibió varias críticas. “Algunos me tildaron de exagerada. Me dijeron que lo estaba haciendo en cámara lenta. No fue así. Después de haber estado en contacto con un paciente que dio positivo de coronavirus, hay que tener extremo cuidado a la hora de sacarse el equipo de protección personal. Debe hacerse lentamente, con movimientos suaves y envolventes, sin sacudir ni tironear. ¿Por qué? Porque el virus está adherido a todo eso. Si uno tira, el virus se remueve ”, sostiene Caldevilla en charla con Infobae.