“Las condiciones primarias para trabajar tienen que ver con la empatía y sentir este trabajo desde las entrañas. Quienes vienen tienen que estar dispuestas a dar amor más allá de demostrar lo capacitada que esté porque en la geriatría se trata con un grupo tan vulnerable, donde hay abuelos que si no los tapan no se tapan porque no pueden hacerlo, que hay que cambiarles los pañales y bañarlos porque solos no pueden... No puedo tener trabajando a una persona que desde el corazón no entienda que ese ser depende de ella. Acá no es solo mimarlos sino hasta cumplirles los caprichos, como con una comida”, explica sobre ese “además” que busca en quienes integran su equipo y destaca el compromiso de quienes hace más de 40 días —aunque lo piensa no pude definir la fecha exacta en que se plantó allí— acompañan el aislamiento y se dedican constantemente a mantener las condiciones de higiene habituales y las excepcionales por la pandemia.