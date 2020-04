—A mis papás, con todo esto de la cuarentena, la última vez que los pude ver fue el 5 de marzo. Los pude ver una sola vez porque hice un vuelo, pasaron 14 días y les fui a llevar alimento. Es muy movilizante para todos, me imagino que no es fácil, porque se mezclan muchas cosas, muchos sentimientos. Verlos a través de una cámara, a veces hay que levantarlos un poquito y ellos también conmigo. Se hace medio difícil. Me pasa también con mis sobrinos que me mandan videos y me hablan de coronavirus y tienen 10 años. Ellos por ahí no son conscientes pero tienen bien presente la situación de que no pueden salir y preguntan “cuándo voy a poder salir”, eso te va cargando de sentimientos.