“¿Como me siento yo hoy? Que tengo que ir a las guardias, que estamos en las trincheras, enfrentándonos a todo sin elementos, sin insumos y, cuando me pasa algo, el sistema de salud no responde por mí”, se lamenta Alimón en el video. “Yo soy una persona joven, sana, y creo que voy a estar bien. Pero sí me preocupa mucho mi familia y la gente que me rodea y me parece una falta total de respeto y de responsabilidad lo que hace este Gobierno. No me vengan a decir que están colapsados porque tenemos 1.200 casos [actualmente ya hay 1.700 confirmados] y acá en La Plata hay 5”.