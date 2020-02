“Nosotros somos de Estudiantes, pero tenemos amigos que son hinchas de Gimnasia y nos veníamos divirtiendo con eso. En un momento vemos un grupo, que venía de la mano de enfrente, que cruza la calle y nos empieza a decir que nos paremos de mano, que peleemos. No sé por qué motivo, porque nunca les dijimos nada como para que nos vengan a decir cosas. De pronto nos empezaron a tirar piedras. Él (Martín) trata de protegerme y por eso se ve en el video que me revolea: porque me estaban tirando todas las piedras a mí. Entonces vinieron corriendo y le empezaron a pegar él. Después vino una chica y me empezó a pegar. Hasta que no me pude defender más", recordó la joven.